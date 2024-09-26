Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
10 пенни 1911 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 367,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 10 пенни
- Год 1911
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1911 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4272 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 3 июля 2014.
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Где продать?
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