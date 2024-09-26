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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

10 пенни 1911 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 10 пенни 1911 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 10 пенни 1911 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 367,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 10 пенни
  • Год 1911
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1911 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4272 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 3 июля 2014.

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Финляндия 10 пенни 1911 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 10 пенни 1911 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Финляндия 10 пенни 1911 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 10 пенни 1911 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1911 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 19500 RUB
Финляндия 10 пенни 1911 на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PF66 RD
Цена
Финляндия 10 пенни 1911 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 10 пенни 1911 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Финляндия 10 пенни 1911 на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Финляндия 10 пенни 1911 на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
Финляндия 10 пенни 1911 на аукционе Знак - November 24, 2023
Финляндия 10 пенни 1911 на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1911 на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1911 на аукционе Александр - May 10, 2023
Финляндия 10 пенни 1911 на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
Финляндия 10 пенни 1911 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 10 пенни 1911 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1911 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 10 пенни 1911 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность F
Цена
Финляндия 10 пенни 1911 на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1911 на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
Финляндия 10 пенни 1911 на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Финляндия 10 пенни 1911 на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Финляндия 10 пенни 1911 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Финляндия 10 пенни 1911 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Финляндия 10 пенни 1911 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Финляндия 10 пенни 1911 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1911 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 10 пенни 1911 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1911 на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пенни 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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