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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

5 пенни 1911 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 5 пенни 1911 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 5 пенни 1911 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,054,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 5 пенни
  • Год 1911
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1911 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе AURORA за 57500 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • AB Philea & Myntkompaniet (2)
  • AURORA (2)
  • Coins.ee (2)
  • Heritage (1)
  • Istra Numizmatika d.o.o. (1)
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  • MS67 (1)
  • Numisbalt (2)
  • Numismatica Luciani (1)
  • Rare Coins (4)
  • Russiancoin (1)
  • Имперская монета (8)
  • Русское Наследие (3)
Финляндия 5 пенни 1911 на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Финляндия 5 пенни 1911 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность MS61 RB NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1911 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
611 $
Цена в валюте аукциона 57500 RUB
Финляндия 5 пенни 1911 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Финляндия 5 пенни 1911 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1911 на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
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Финляндия 5 пенни 1911 на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Финляндия 5 пенни 1911 на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 5 пенни 1911 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS61 RB NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1911 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Финляндия 5 пенни 1911 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1911 на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1911 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62 RB ННР
Цена
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Финляндия 5 пенни 1911 на аукционе Numismatica Luciani - April 25, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 5 пенни 1911 на аукционе Heritage - January 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1911 на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Финляндия 5 пенни 1911 на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
Финляндия 5 пенни 1911 на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 5 пенни 1911 на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 5 пенни 1911 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1911 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Финляндия 5 пенни 1911 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1911 на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Финляндия 5 пенни 1911 на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Финляндия 5 пенни 1911 на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS63 RB RNGA
Цена
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Финляндия 5 пенни 1911 на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Финляндия 5 пенни 1911 на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пенни 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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