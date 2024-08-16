Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
5 пенни 1911 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,4 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,054,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 5 пенни
- Год 1911
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1911 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе AURORA за 57500 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62 RB ННР
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS64 RB NGC
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS63 RB RNGA
Цена
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Где продать?
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