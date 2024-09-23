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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

50 пенни 1911 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 50 пенни 1911 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 50 пенни 1911 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 2,54 гр
  • Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 616,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 50 пенни
  • Год 1911
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1911 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 439 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 350 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 50 пенни 1911 L на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Финляндия 50 пенни 1911 L на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Финляндия 50 пенни 1911 L на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS65 NGS
Цена
Финляндия 50 пенни 1911 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1911 L на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1911 L на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Финляндия 50 пенни 1911 L на аукционе Знак - January 26, 2024
Финляндия 50 пенни 1911 L на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 50 пенни 1911 L на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Финляндия 50 пенни 1911 L на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1911 L на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1911 L на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1911 L на аукционе Stack's - May 17, 2023
Финляндия 50 пенни 1911 L на аукционе Stack's - May 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1911 L на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
Финляндия 50 пенни 1911 L на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Финляндия 50 пенни 1911 L на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1911 L на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
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Финляндия 50 пенни 1911 L на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Финляндия 50 пенни 1911 L на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 50 пенни 1911 L на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1911 L на аукционе Александр - July 6, 2022
Финляндия 50 пенни 1911 L на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU55
Цена
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Финляндия 50 пенни 1911 L на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 50 пенни 1911 L на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Финляндия 50 пенни 1911 L на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 50 пенни 1911 L на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Финляндия 50 пенни 1911 L на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пенни 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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