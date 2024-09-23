Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
50 пенни 1911 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 2,54 гр
- Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 616,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 50 пенни
- Год 1911
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1911 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 439 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 350 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
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Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
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Дата 6 июля 2022
Сохранность AU55
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
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