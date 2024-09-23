50 пенни 1911 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1911 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 439 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 350 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность UNC (34) AU (9) XF (9) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS68 (2) MS67 (1) MS66 (1) MS65 (6) MS64 (6) MS63 (1) MS62 (2) MS61 (1) MS60 (2) AU55 (1) AU50 (3) PL (1) Сервис NGS (1) NGC (13) ННР (6) RNGA (1)

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