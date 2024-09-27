Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1881 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 600,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1881
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1881 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе AURORA за 14500 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 апреля 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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