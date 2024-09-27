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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1881 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1881 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1881 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 600,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1881
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1881 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе AURORA за 14500 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (1)
Финляндия 1 пенни 1881 на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Финляндия 1 пенни 1881 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Финляндия 1 пенни 1881 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Финляндия 1 пенни 1881 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1881 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1881 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1881 на аукционе Rauch - March 6, 2022
Продавец Rauch
Дата 6 марта 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1881 на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Финляндия 1 пенни 1881 на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена
Финляндия 1 пенни 1881 на аукционе Chaponnière - November 20, 2021
Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2021
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
Финляндия 1 пенни 1881 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1881 на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Финляндия 1 пенни 1881 на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF40
Цена
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Финляндия 1 пенни 1881 на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1881 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Финляндия 1 пенни 1881 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 пенни 1881 на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1881 на аукционе Александр - July 15, 2020
Финляндия 1 пенни 1881 на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Финляндия 1 пенни 1881 на аукционе Numisbalt - April 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 апреля 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1881 на аукционе Александр - February 12, 2020
Финляндия 1 пенни 1881 на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
Финляндия 1 пенни 1881 на аукционе Александр - December 18, 2019
Финляндия 1 пенни 1881 на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
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Финляндия 1 пенни 1881 на аукционе Haljak Coin Auction - March 16, 2019
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1881 на аукционе Александр - September 6, 2017
Финляндия 1 пенни 1881 на аукционе Александр - September 6, 2017
Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность MS62
Цена
Финляндия 1 пенни 1881 на аукционе AURORA - December 20, 2016
Продавец AURORA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пенни 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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