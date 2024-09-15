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1881
Монеты Финляндии 1881 года
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Золотые монеты
10 марок 1881 S
Средняя цена
480 $
Продажи
0
224
Медные монеты
1 пенни 1881
Средняя цена
65 $
Продажи
0
24
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Финляндия
Период
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Финляндия
Период
1863-1917
Великое княжество
1863-1917
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