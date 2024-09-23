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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1882 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 марок 1882 S
Средняя цена 420 $
Продажи
1 544

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пенни 1882
Средняя цена 250 $
Продажи
0 25
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