Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1882 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1882
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1882 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 613 проданному на аукционе Монеты и Медали за 140000 RUB. Торги состоялись 27 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (2)
- Bruun Rasmussen (1)
- Coins.ee (1)
- Haljak Coin Auction (1)
- Heritage (1)
- Holmasto (1)
- Katz (2)
- Künker (1)
- MS67 (2)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Rare Coins (2)
- Russiancoin (1)
- Александр (4)
- Монеты и Медали (1)
- НИКО (1)
- Русский Нумизматический Дом (3)
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
1586 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Holmasto
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 29 июня 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 11 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 8 июля 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1 пенни 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск