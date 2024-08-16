1 пенни 1882 года (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1882 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 613 проданному на аукционе Монеты и Медали за 140000 RUB. Торги состоялись 27 июня 2024.

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