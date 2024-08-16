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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1882 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1882 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1882 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1882
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1882 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 613 проданному на аукционе Монеты и Медали за 140000 RUB. Торги состоялись 27 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Bruun Rasmussen (1)
  • Coins.ee (1)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Heritage (1)
  • Holmasto (1)
  • Katz (2)
  • Künker (1)
  • MS67 (2)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Rare Coins (2)
  • Russiancoin (1)
  • Александр (4)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (1)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
Финляндия 1 пенни 1882 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Финляндия 1 пенни 1882 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
1586 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Финляндия 1 пенни 1882 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
266 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Финляндия 1 пенни 1882 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Финляндия 1 пенни 1882 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1882 на аукционе Holmasto - December 16, 2023
Продавец Holmasto
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1882 на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Финляндия 1 пенни 1882 на аукционе Heritage - June 29, 2023
Продавец Heritage
Дата 29 июня 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1882 на аукционе Bruun Rasmussen - June 11, 2022
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 11 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1882 на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 пенни 1882 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1882 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 1 пенни 1882 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1882 на аукционе MS67 - July 8, 2020
Продавец MS67
Дата 8 июля 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1882 на аукционе MS67 - December 18, 2019
Продавец MS67
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1882 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 1 пенни 1882 на аукционе Haljak Coin Auction - March 16, 2019
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1882 на аукционе Александр - August 29, 2018
Финляндия 1 пенни 1882 на аукционе Александр - August 29, 2018
Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность XF40
Цена
Финляндия 1 пенни 1882 на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 1 пенни 1882 на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Финляндия 1 пенни 1882 на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 пенни 1882 на аукционе AURORA - October 18, 2017
Продавец AURORA
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 пенни 1882 на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1882 на аукционе НИКО - May 17, 2017
Продавец НИКО
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 пенни 1882 на аукционе Russiancoin - December 1, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 1 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пенни 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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