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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1897 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
25 пенни 1897 L
Средняя цена 140 $
Продажи
0 18

Медные монеты

Аверс
Реверс
10 пенни 1897
Средняя цена 260 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
5 пенни 1897
Средняя цена 200 $
Продажи
0 26
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