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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

10 пенни 1897 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 10 пенни 1897 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 10 пенни 1897 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 502,948

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 10 пенни
  • Год 1897
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1897 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 460 проданному на аукционе Редкие Монеты за 75000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 10 пенни 1897 на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Финляндия 10 пенни 1897 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Финляндия 10 пенни 1897 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1897 на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 10 пенни 1897 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Финляндия 10 пенни 1897 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1897 на аукционе Heritage - November 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2023
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Финляндия 10 пенни 1897 на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1897 на аукционе Heritage - June 1, 2023
Продавец Heritage
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Финляндия 10 пенни 1897 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 10 пенни 1897 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1897 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 10 пенни 1897 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1897 на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1897 на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Финляндия 10 пенни 1897 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Финляндия 10 пенни 1897 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1897 на аукционе Pegasus Auctions - March 27, 2022
Продавец Pegasus Auctions
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Финляндия 10 пенни 1897 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Финляндия 10 пенни 1897 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1897 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Финляндия 10 пенни 1897 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1897 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Финляндия 10 пенни 1897 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Финляндия 10 пенни 1897 на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 10 пенни 1897 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Финляндия 10 пенни 1897 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1897 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Финляндия 10 пенни 1897 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пенни 1897 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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