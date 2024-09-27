Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
10 пенни 1897 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 502,948
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 10 пенни
- Год 1897
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1897 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 460 проданному на аукционе Редкие Монеты за 75000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2023
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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