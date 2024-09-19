Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
5 пенни 1897 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,4 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 592,210
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 5 пенни
- Год 1897
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1897 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 961 проданному на аукционе Katz Auction за 583 EUR. Торги состоялись 29 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 3 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
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Где продать?
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