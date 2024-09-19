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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

5 пенни 1897 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 5 пенни 1897 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 5 пенни 1897 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 592,210

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 5 пенни
  • Год 1897
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1897 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 961 проданному на аукционе Katz Auction за 583 EUR. Торги состоялись 29 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (1)
Финляндия 5 пенни 1897 на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
633 $
Цена в валюте аукциона 583 EUR
Финляндия 5 пенни 1897 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 5 пенни 1897 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Финляндия 5 пенни 1897 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 21000 RUB
Финляндия 5 пенни 1897 на аукционе Holmasto - March 9, 2024
Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Финляндия 5 пенни 1897 на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1897 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 5 пенни 1897 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Финляндия 5 пенни 1897 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1897 на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1897 на аукционе Знак - July 14, 2023
Финляндия 5 пенни 1897 на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 5 пенни 1897 на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1897 на аукционе Leu - December 6, 2022
Продавец Leu
Дата 6 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1897 на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS64 ННР
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Финляндия 5 пенни 1897 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
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Финляндия 5 пенни 1897 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 5 пенни 1897 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 RB NGC
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Финляндия 5 пенни 1897 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 13, 2021
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 ноября 2021
Сохранность AU
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Финляндия 5 пенни 1897 на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1897 на аукционе Coinhouse - October 3, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 3 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1897 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Финляндия 5 пенни 1897 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1897 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Финляндия 5 пенни 1897 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Финляндия 5 пенни 1897 на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Финляндия 5 пенни 1897 на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
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Финляндия 5 пенни 1897 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Финляндия 5 пенни 1897 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пенни 1897 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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