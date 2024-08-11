25 пенни 1897 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1897 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 458 проданному на аукционе Редкие Монеты за 55000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2022.

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