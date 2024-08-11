Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
25 пенни 1897 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 1,27 гр
- Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 450,172
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 25 пенни
- Год 1897
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1897 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 458 проданному на аукционе Редкие Монеты за 55000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (2)
- Coins.ee (1)
- Heritage (1)
- Katz (2)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (1)
- Russiancoin (1)
- Александр (1)
- Имперская монета (5)
- Русский Нумизматический Дом (3)
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность PL66 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 15 октября 2020
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 21 августа 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 25 пенни 1897 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск