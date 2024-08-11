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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

25 пенни 1897 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 25 пенни 1897 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 25 пенни 1897 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 1,27 гр
  • Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 450,172

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 25 пенни
  • Год 1897
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1897 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 458 проданному на аукционе Редкие Монеты за 55000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 25 пенни 1897 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 8750 RUB
Финляндия 25 пенни 1897 L на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Финляндия 25 пенни 1897 L на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 25 пенни 1897 L на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC PL
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Финляндия 25 пенни 1897 L на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1897 L на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность PL66 ННР
Цена
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Финляндия 25 пенни 1897 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Финляндия 25 пенни 1897 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Финляндия 25 пенни 1897 L на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Финляндия 25 пенни 1897 L на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Финляндия 25 пенни 1897 L на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS62
Цена
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Финляндия 25 пенни 1897 L на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Финляндия 25 пенни 1897 L на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU58
Цена
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Финляндия 25 пенни 1897 L на аукционе Heritage - October 15, 2020
Финляндия 25 пенни 1897 L на аукционе Heritage - October 15, 2020
Продавец Heritage
Дата 15 октября 2020
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1897 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 25 пенни 1897 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность AU
Цена
Финляндия 25 пенни 1897 L на аукционе Александр - May 6, 2020
Финляндия 25 пенни 1897 L на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность AU53
Цена
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Финляндия 25 пенни 1897 L на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Финляндия 25 пенни 1897 L на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность MS61
Цена
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Финляндия 25 пенни 1897 L на аукционе AURORA - August 21, 2019
Продавец AURORA
Дата 21 августа 2019
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1897 L на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Финляндия 25 пенни 1897 L на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU55
Цена
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Финляндия 25 пенни 1897 L на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1897 L на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Финляндия 25 пенни 1897 L на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность AU55
Цена
Финляндия 25 пенни 1897 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Финляндия 25 пенни 1897 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 25 пенни 1897 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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