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1863-1917
1863-1917
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1871
Монеты Финляндии 1871 года
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Серебряные монеты
50 пенни 1871 S
Средняя цена
90 $
Продажи
0
25
25 пенни 1871 S
Средняя цена
120 $
Продажи
0
15
Медные монеты
1 пенни 1871
Средняя цена
120 $
Продажи
0
46
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Финляндия
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Финляндия
Период
1863-1917
Великое княжество
1863-1917
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