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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1871 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
50 пенни 1871 S
Средняя цена 90 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
25 пенни 1871 S
Средняя цена 120 $
Продажи
0 15

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пенни 1871
Средняя цена 120 $
Продажи
0 46
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