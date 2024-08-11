Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1871 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,500,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1871
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1871 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 413 EUR. Торги состоялись 11 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (6)
- AURORA (6)
- Coins.ee (1)
- Frühwald (2)
- Katz (8)
- MUNZE (1)
- Numisbalt (3)
- Rare Coins (6)
- Rauch (2)
- Russiancoin (1)
- Teutoburger (1)
- Александр (3)
- Денга1700 (2)
- Империя (1)
- Имперская монета (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 1 пенни 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск