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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1871 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1871 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1871 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,500,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1871
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1871 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 413 EUR. Торги состоялись 11 марта 2023.

Сохранность
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Финляндия 1 пенни 1871 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Финляндия 1 пенни 1871 на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Финляндия 1 пенни 1871 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1871 на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1871 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1871 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1871 на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1871 на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Финляндия 1 пенни 1871 на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1871 на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 пенни 1871 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 13, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
Финляндия 1 пенни 1871 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1871 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 1 пенни 1871 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1871 на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1871 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 12, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1871 на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность MS63 BN RNGA
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Финляндия 1 пенни 1871 на аукционе Rauch - March 6, 2022
Продавец Rauch
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1871 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Финляндия 1 пенни 1871 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1871 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1871 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Финляндия 1 пенни 1871 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1871 на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пенни 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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