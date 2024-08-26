Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
50 пенни 1871 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 2,54 гр
- Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 320,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 50 пенни
- Год 1871
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1871 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 638 проданному на аукционе Редкие Монеты за 330 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU53
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU58
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Дата 30 сентября 2020
Сохранность AU55
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Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
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Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF35
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Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU50
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Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность MS61
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Продавец HERVERA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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