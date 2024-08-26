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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

50 пенни 1871 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 50 пенни 1871 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 50 пенни 1871 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 2,54 гр
  • Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 320,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 50 пенни
  • Год 1871
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1871 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 638 проданному на аукционе Редкие Монеты за 330 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU50
Цена
Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе Александр - May 10, 2023
Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU53
Цена
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Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 12, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе Александр - June 2, 2021
Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU58
Цена
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Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU53
Цена
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Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе Александр - December 9, 2020
Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность AU50
Цена
Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе Александр - November 4, 2020
Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность AU50
Цена
Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе Александр - September 30, 2020
Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность AU55
Цена
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Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе Александр - December 18, 2019
Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF35
Цена
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Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU50
Цена
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Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе Александр - December 5, 2018
Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе Александр - December 5, 2018
Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность MS61
Цена
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Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе Russiancoin - July 19, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 19 июля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе HERVERA - September 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1871 S на аукционе Soler y Llach - September 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пенни 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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