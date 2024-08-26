50 пенни 1871 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1871 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 638 проданному на аукционе Редкие Монеты за 330 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

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