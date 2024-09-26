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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

25 пенни 1871 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 25 пенни 1871 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 25 пенни 1871 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 1,27 гр
  • Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 150,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 25 пенни
  • Год 1871
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1871 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3237 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.

Сохранность
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Финляндия 25 пенни 1871 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
297 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Финляндия 25 пенни 1871 S на аукционе Heritage - March 21, 2024
Продавец Heritage
Дата 21 марта 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 89 USD
Финляндия 25 пенни 1871 S на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1871 S на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1871 S на аукционе Александр - December 18, 2019
Финляндия 25 пенни 1871 S на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF30 ННР
Цена
Финляндия 25 пенни 1871 S на аукционе Александр - December 4, 2019
Финляндия 25 пенни 1871 S на аукционе Александр - December 4, 2019
Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность VF30 ННР
Цена
Финляндия 25 пенни 1871 S на аукционе Russiancoin - December 1, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 1 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1871 S на аукционе WAG - July 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 июля 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Финляндия 25 пенни 1871 S на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Финляндия 25 пенни 1871 S на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1871 S на аукционе Felzmann - June 25, 2014
Продавец Felzmann
Дата 25 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1871 S на аукционе Империя - February 10, 2012
Продавец Империя
Дата 10 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Финляндия 25 пенни 1871 S на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1871 S на аукционе Heritage - September 13, 2009
Финляндия 25 пенни 1871 S на аукционе Heritage - September 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1871 S на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 пенни 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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