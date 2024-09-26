Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
25 пенни 1871 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 1,27 гр
- Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 150,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 25 пенни
- Год 1871
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1871 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3237 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 25 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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