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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1876 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
50 пенни 1876 S
Средняя цена 9200 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
25 пенни 1876 S
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
10 пенни 1876
Средняя цена 290 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1 пенни 1876
Средняя цена 50 $
Продажи
0 30
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