50 пенни 1876 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1876 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Holmasto за 25000 EUR. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность UNC (1) VF (4) Сохранность (слабы) MS67 (1) VF35 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (3)