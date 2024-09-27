Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
50 пенни 1876 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 2,54 гр
- Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 600
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 50 пенни
- Год 1876
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1876 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Holmasto за 25000 EUR. Торги состоялись 9 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
27361 $
Цена в валюте аукциона 25000 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
3965 $
Цена в валюте аукциона 3760 EUR
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Где продать?
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