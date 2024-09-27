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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

50 пенни 1876 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 50 пенни 1876 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 50 пенни 1876 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 2,54 гр
  • Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 600

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 50 пенни
  • Год 1876
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1876 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Holmasto за 25000 EUR. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Финляндия 50 пенни 1876 S на аукционе Holmasto - March 9, 2024
Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
27361 $
Цена в валюте аукциона 25000 EUR
Финляндия 50 пенни 1876 S на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 50 пенни 1876 S на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
3965 $
Цена в валюте аукциона 3760 EUR
Финляндия 50 пенни 1876 S на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1876 S на аукционе Stack's - August 10, 2016
Финляндия 50 пенни 1876 S на аукционе Stack's - August 10, 2016
Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1876 S на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пенни 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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