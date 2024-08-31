Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1876 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,005,105
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1876
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1876 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Александр за 18402 RUB. Торги состоялись 12 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
206 $
Цена в валюте аукциона 18402 RUB
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?
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