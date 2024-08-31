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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1876 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1876 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1876 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,005,105

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1876
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1876 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Александр за 18402 RUB. Торги состоялись 12 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 пенни 1876 на аукционе Александр - June 12, 2024
Финляндия 1 пенни 1876 на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
206 $
Цена в валюте аукциона 18402 RUB
Финляндия 1 пенни 1876 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 пенни 1876 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Финляндия 1 пенни 1876 на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1876 на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1876 на аукционе Знак - January 26, 2024
Финляндия 1 пенни 1876 на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1876 на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1876 на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 пенни 1876 на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 пенни 1876 на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1876 на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1876 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1876 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Финляндия 1 пенни 1876 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1876 на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 пенни 1876 на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Финляндия 1 пенни 1876 на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU55
Цена
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Финляндия 1 пенни 1876 на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 пенни 1876 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Финляндия 1 пенни 1876 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 пенни 1876 на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Финляндия 1 пенни 1876 на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность MS62
Цена
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Финляндия 1 пенни 1876 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Финляндия 1 пенни 1876 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 пенни 1876 на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Финляндия 1 пенни 1876 на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Финляндия 1 пенни 1876 на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Финляндия 1 пенни 1876 на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пенни 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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