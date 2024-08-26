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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

25 пенни 1876 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 25 пенни 1876 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 25 пенни 1876 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 1,27 гр
  • Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,200

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 25 пенни
  • Год 1876
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1876 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33698 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 21 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (1)
  • Stack's (2)
  • Stephen Album (2)
Финляндия 25 пенни 1876 S на аукционе Stephen Album - May 15, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2022
Сохранность VG DETAILS NGC
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 400 USD
Финляндия 25 пенни 1876 S на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 25 пенни 1876 S на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF20 NGC
Цена
1571 $
Цена в валюте аукциона 1490 EUR
Финляндия 25 пенни 1876 S на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1876 S на аукционе Heritage - January 21, 2020
Финляндия 25 пенни 1876 S на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
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Финляндия 25 пенни 1876 S на аукционе Stack's - August 10, 2016
Финляндия 25 пенни 1876 S на аукционе Stack's - August 10, 2016
Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность VG DETAILS NGC
Цена
Финляндия 25 пенни 1876 S на аукционе Stephen Album - January 16, 2016
Продавец Stephen Album
Дата 16 января 2016
Сохранность VF
Цена
Финляндия 25 пенни 1876 S на аукционе Stack's - January 14, 2014
Финляндия 25 пенни 1876 S на аукционе Stack's - January 14, 2014
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность VG DETAILS PCGS
Цена
******
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Финляндия 25 пенни 1876 S на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 25 пенни 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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