Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
25 пенни 1876 года S (Финляндия, Великое княжество)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 1,27 гр
- Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,200
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 25 пенни
- Год 1876
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1876 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33698 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 21 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2022
Сохранность VG DETAILS NGC
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 400 USD
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF20 NGC
Цена
1571 $
Цена в валюте аукциона 1490 EUR
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность VG DETAILS PCGS
Цена
******
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Где продать?
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