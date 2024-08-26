25 пенни 1876 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1876 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33698 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 21 января 2020.

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