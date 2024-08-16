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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

10 пенни 1876 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 10 пенни 1876 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 10 пенни 1876 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 300,977

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 10 пенни
  • Год 1876
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1876 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе Holmasto за 2500 EUR. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 10 пенни 1876 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Финляндия 10 пенни 1876 на аукционе Holmasto - March 9, 2024
Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
2736 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Финляндия 10 пенни 1876 на аукционе Holmasto - December 16, 2023
Продавец Holmasto
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1876 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1876 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1876 на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1876 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Финляндия 10 пенни 1876 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1876 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 10 пенни 1876 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1876 на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 10 пенни 1876 на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Финляндия 10 пенни 1876 на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF35
Цена
Финляндия 10 пенни 1876 на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Финляндия 10 пенни 1876 на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF35
Цена
Финляндия 10 пенни 1876 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 10 пенни 1876 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1876 на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 10 пенни 1876 на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1876 на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1876 на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1876 на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1876 на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1876 на аукционе Rare Coins - October 5, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1876 на аукционе Katz - September 13, 2017
Продавец Katz
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1876 на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пенни 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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