Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
10 пенни 1876 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 300,977
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 10 пенни
- Год 1876
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1876 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе Holmasto за 2500 EUR. Торги состоялись 9 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
2736 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Продавец Holmasto
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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