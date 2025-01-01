flag
1625-1952

Münzen von Großbritannien 1637

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Engel Ohne jahr (1625-1642)Ohne "X"
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
00
Vorderseite
Rückseite
Engel Ohne jahr (1625-1642)"X" auf der rechten Seite
Durchschnittlicher Preis3700 $
Verkauf
012
Vorderseite
Rückseite
Engel Ohne jahr (1625-1642)"X" auf der linken Seite
Durchschnittlicher Preis2800 $
Verkauf
021
Vorderseite
Rückseite
Unite Ohne jahr (1625-1642) Erste Büste
Durchschnittlicher Preis3400 $
Verkauf
0139
Vorderseite
Rückseite
Unite Ohne jahr (1625-1642) Zweiter Büsten
Durchschnittlicher Preis4100 $
Verkauf
1267
Vorderseite
Rückseite
Unite Ohne jahr (1625-1642) Dritter Büste
Durchschnittlicher Preis7800 $
Verkauf
059
Vorderseite
Rückseite
Unite Ohne jahr (1625-1642) Vierte Büste
Durchschnittlicher Preis3800 $
Verkauf
021
Vorderseite
Rückseite
Unite Ohne jahr (1625-1642) Fünftes Büste
Durchschnittlicher Preis6200 $
Verkauf
097
Vorderseite
Rückseite
Unite Ohne jahr (1625-1642) Sechste Büste
Durchschnittlicher Preis5600 $
Verkauf
124
Vorderseite
Rückseite
Unite Ohne jahr (1625-1642) Siebte Büste
Durchschnittlicher Preis7100 $
Verkauf
010
Vorderseite
Rückseite
Unite Ohne jahr (1631-1639) Briots Münzen
Durchschnittlicher Preis24000 $
Verkauf
016
Vorderseite
Rückseite
Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) Erste Büste
Durchschnittlicher Preis2100 $
Verkauf
053
Vorderseite
Rückseite
Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) Zweiter Büsten
Durchschnittlicher Preis2100 $
Verkauf
046
Vorderseite
Rückseite
Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) Zweiter BüstenDie Büste teilt die Legende
Durchschnittlicher Preis1900 $
Verkauf
010
Vorderseite
Rückseite
Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) Dritter Büste
Durchschnittlicher Preis1800 $
Verkauf
016
Vorderseite
Rückseite
Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) Vierte Büste
Durchschnittlicher Preis2200 $
Verkauf
053
Vorderseite
Rückseite
Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) Fünftes Büste
Durchschnittlicher Preis3600 $
Verkauf
03
Vorderseite
Rückseite
Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) Sechste Büste
Durchschnittlicher Preis1600 $
Verkauf
021
Vorderseite
Rückseite
Doppelte Krone Ohne jahr (1631-1639) Briots Münzen
Durchschnittlicher Preis19000 $
Verkauf
019
Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) Erste Büste
Durchschnittlicher Preis1700 $
Verkauf
062
Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) Zweiter Büsten
Durchschnittlicher Preis1100 $
Verkauf
1104
Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) Zweiter BüstenAnker unter dem Portrait
Durchschnittlicher Preis2200 $
Verkauf
01
Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) Zweiter Büsten"CR"
Durchschnittlicher Preis990 $
Verkauf
015
Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) Dritter Büste
Durchschnittlicher Preis1100 $
Verkauf
05
Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1625-1649) Vierte Büste
Durchschnittlicher Preis1200 $
Verkauf
095
Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) Fünftes Büste
Durchschnittlicher Preis3400 $
Verkauf
02
Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1625-1649) Sechste Büste
Durchschnittlicher Preis11000 $
Verkauf
01
Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1631-1639) Briots Münzen
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
00

Silbermünzen

Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) Erste Art von Reiter
Durchschnittlicher Preis3600 $
Verkauf
2110
Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) Erste Art von ReiterFeder über dem Schild
Durchschnittlicher Preis8300 $
Verkauf
012
Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1625-1649) Zweiter Reitertyp
Durchschnittlicher Preis3200 $
Verkauf
076
Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1625-1649) Zweiter ReitertypFeder über dem Schild
Durchschnittlicher Preis3300 $
Verkauf
286
Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) Dritter Typ des Reiters
Durchschnittlicher Preis8500 $
Verkauf
190
Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) Dritter Typ des ReitersFeder über dem Schild
Durchschnittlicher Preis2800 $
Verkauf
044
Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) Dritter Typ des ReitersLinie unter dem Reiter
Durchschnittlicher Preis7900 $
Verkauf
01
Vorderseite
Rückseite
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) Erste Art von ReiterLinie unter dem Reiter
Durchschnittlicher Preis2600 $
Verkauf
025
Vorderseite
Rückseite
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) Erste Art von Reiter
Durchschnittlicher Preis530 $
Verkauf
179
Vorderseite
Rückseite
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) Erste Art von ReiterFeder über dem Schild
Durchschnittlicher Preis1300 $
Verkauf
019
Vorderseite
Rückseite
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) Zweiter Reitertyp"CR" über dem Schild
Durchschnittlicher Preis350 $
Verkauf
286
Vorderseite
Rückseite
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) Zweiter Reitertyp"CR" über dem Schild. Feder über dem Schild
Durchschnittlicher Preis1300 $
Verkauf
019
Vorderseite
Rückseite
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) Zweiter ReitertypFeder über dem Schild. Ohne "CR"
Durchschnittlicher Preis1900 $
Verkauf
05
Vorderseite
Rückseite
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) Zweiter ReitertypOvales Schild. "CR" geteilt durch Schild
Durchschnittlicher Preis330 $
Verkauf
587
Vorderseite
Rückseite
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) Zweiter ReitertypFeder über dem Schild. Ovales Schild
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
00
Vorderseite
Rückseite
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) Dritter Typ des Reiters
Durchschnittlicher Preis300 $
Verkauf
5382
Vorderseite
Rückseite
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) Dritter Typ des ReitersFeder über dem Schild
Durchschnittlicher Preis330 $
Verkauf
039
Vorderseite
Rückseite
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) Vierter Reitertyp
Durchschnittlicher Preis270 $
Verkauf
8198
Vorderseite
Rückseite
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) Vierter Reitertyp(P) über Schild
Durchschnittlicher Preis260 $
Verkauf
09
Vorderseite
Rückseite
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) Vierter ReitertypKleines Pferd
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
00
Vorderseite
Rückseite
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) Erster Porträttyp
Durchschnittlicher Preis4100 $
Verkauf
2110
Vorderseite
Rückseite
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) Erster PorträttypFeder über dem Schild
Durchschnittlicher Preis4400 $
Verkauf
111
Vorderseite
Rückseite
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) Zweiter Porträttyp
Durchschnittlicher Preis500 $
Verkauf
050
Vorderseite
Rückseite
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) Zweiter PorträttypFeder über dem Schild
Durchschnittlicher Preis3600 $
Verkauf
058
Vorderseite
Rückseite
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) Zweiter PorträttypFeder über dem Schild. Kreuz auf Schild
Durchschnittlicher Preis7300 $
Verkauf
01
Vorderseite
Rückseite
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) Dritter Porträttyp
Durchschnittlicher Preis1200 $
Verkauf
275
Vorderseite
Rückseite
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) Dritter PorträttypFeder über dem Schild
Durchschnittlicher Preis2500 $
Verkauf
031
Vorderseite
Rückseite
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) Vierter PorträttypEs gibt eine Umrisse
Durchschnittlicher Preis820 $
Verkauf
3139
Vorderseite
Rückseite
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) Vierter PorträttypOhne Umriss
Durchschnittlicher Preis790 $
Verkauf
5259
Vorderseite
Rückseite
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) Vierter PorträttypFeder über dem Schild. Es gibt eine Umrisse
Durchschnittlicher Preis2000 $
Verkauf
01
Vorderseite
Rückseite
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) Vierter PorträttypFeder über dem Schild. Ohne Umriss
Durchschnittlicher Preis2800 $
Verkauf
126
Vorderseite
Rückseite
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) Fünfter Porträttyp
Durchschnittlicher Preis710 $
Verkauf
4207
Vorderseite
Rückseite
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) Fünfter Porträttyp"N" auf der Rückseite ist umgedreht
Durchschnittlicher Preis430 $
Verkauf
012
Vorderseite
Rückseite
1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) Sechster Porträttyp
Durchschnittlicher Preis160 $
Verkauf
10330
Vorderseite
Rückseite
1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) Sechster PorträttypKleines Porträt
Durchschnittlicher Preis1900 $
Verkauf
02
Vorderseite
Rückseite
6 Pence Ohne jahr (1625-1642) Dritter Porträttyp"CR" über dem Schild
Durchschnittlicher Preis230 $
Verkauf
018
Vorderseite
Rückseite
6 Pence Ohne jahr (1625-1642) Dritter PorträttypFeder über dem Schild
Durchschnittlicher Preis960 $
Verkauf
016
Vorderseite
Rückseite
6 Pence Ohne jahr (1625-1642) Vierter Porträttyp"CR"
Durchschnittlicher Preis290 $
Verkauf
137
Vorderseite
Rückseite
6 Pence Ohne jahr (1625-1642) Vierter PorträttypOhne "CR"
Durchschnittlicher Preis490 $
Verkauf
01
Vorderseite
Rückseite
6 Pence Ohne jahr (1625-1642) Vierter PorträttypOhne Umriss
Durchschnittlicher Preis120 $
Verkauf
249
Vorderseite
Rückseite
6 Pence Ohne jahr (1625-1642) Fünfter Porträttyp
Durchschnittlicher Preis730 $
Verkauf
2108
Vorderseite
Rückseite
6 Pence Ohne jahr (1625-1642) Fünfter PorträttypLirnye Krestoviny
Durchschnittlicher Preis1300 $
Verkauf
04
Vorderseite
Rückseite
6 Pence Ohne jahr (1625-1642) Sechster Porträttyp
Durchschnittlicher Preis130 $
Verkauf
242
Vorderseite
Rückseite
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) RoseEs gibt eine Umrisse
Durchschnittlicher Preis80 $
Verkauf
115
Vorderseite
Rückseite
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) RoseOhne Umriss
Durchschnittlicher Preis190 $
Verkauf
09
Vorderseite
Rückseite
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) Zweiter PorträttypOvales Schild
Durchschnittlicher Preis430 $
Verkauf
010
Vorderseite
Rückseite
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) Zweiter PorträttypFeder über dem Schild
Durchschnittlicher Preis160 $
Verkauf
02
Vorderseite
Rückseite
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) Dritter Porträttyp
Durchschnittlicher Preis260 $
Verkauf
03
Vorderseite
Rückseite
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) Dritter PorträttypFeder über dem Schild
Durchschnittlicher Preis45 $
Verkauf
01
Vorderseite
Rückseite
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) Vierter PorträttypOhne Umriss. "CR" geteilt durch Schild
Durchschnittlicher Preis190 $
Verkauf
19
Vorderseite
Rückseite
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) Vierter PorträttypEs gibt eine Umrisse. "CR" geteilt durch Schild
Durchschnittlicher Preis350 $
Verkauf
05
Vorderseite
Rückseite
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) Vierter PorträttypOhne "CR"
Durchschnittlicher Preis120 $
Verkauf
01
Vorderseite
Rückseite
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) Vierter PorträttypDer Schild ist runder. Ohne Umriss
Durchschnittlicher Preis130 $
Verkauf
126
Vorderseite
Rückseite
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) Vierter PorträttypRand auf der Vorderseite oder auf beiden Seiten
Durchschnittlicher Preis160 $
Verkauf
126
Vorderseite
Rückseite
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) Vierter Porträttyp(P). (R)
Durchschnittlicher Preis57000 $
Verkauf
016
Vorderseite
Rückseite
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) Fünfter Porträttyp
Durchschnittlicher Preis140 $
Verkauf
01
Vorderseite
Rückseite
1 Penny Ohne jahr (1625-1642) RoseEs ist ein Umriss
Durchschnittlicher Preis100 $
Verkauf
16
Vorderseite
Rückseite
1 Penny Ohne jahr (1625-1642) RoseOhne Umriss
Durchschnittlicher Preis230 $
Verkauf
010
Vorderseite
Rückseite
1 Penny Ohne jahr (1625-1642) Zweiter PorträttypEs ist ein Umriss
Durchschnittlicher Preis25 $
Verkauf
01
Vorderseite
Rückseite
1 Penny Ohne jahr (1625-1642) Zweiter PorträttypOhne Umriss
Durchschnittlicher Preis120 $
Verkauf
04
Vorderseite
Rückseite
1 Penny Ohne jahr (1625-1642) Dritter PorträttypOhne Umriss
Durchschnittlicher Preis170 $
Verkauf
02
Vorderseite
Rückseite
1 Penny Ohne jahr (1625-1642) Dritter PorträttypKontur auf einer Seite
Durchschnittlicher Preis180 $
Verkauf
01
Vorderseite
Rückseite
1 Penny Ohne jahr (1625-1642) Vierter Porträttyp"CR" geteilt durch Schild. Ohne Umriss
Durchschnittlicher Preis140 $
Verkauf
04
Vorderseite
Rückseite
1 Penny Ohne jahr (1625-1642) Vierter PorträttypOhne "CR". Es ist ein Umriss
Durchschnittlicher Preis180 $
Verkauf
011
Vorderseite
Rückseite
1 Penny Ohne jahr (1625-1642) Vierter PorträttypOhne "CR". Ohne Umriss
Durchschnittlicher Preis140 $
Verkauf
319
Vorderseite
Rückseite
1 Penny Ohne jahr (1625-1642) Fünfter Porträttyp
Durchschnittlicher Preis70 $
Verkauf
06
Vorderseite
Rückseite
1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) Rose
Durchschnittlicher Preis130 $
Verkauf
042

Kupfermünzen

Vorderseite
Rückseite
1 Farthing Ohne jahr (1625-1649)
Durchschnittlicher Preis90 $
Verkauf
144
Vorderseite
Rückseite
1 Farthing Ohne jahr (1625-1649)CARA
Durchschnittlicher Preis450 $
Verkauf
01
Vorderseite
Rückseite
1 Farthing Ohne jahr (1625-1649)Clip
Durchschnittlicher Preis6500 $
Verkauf
04
Vorderseite
Rückseite
1 Farthing Ohne jahr (1625-1649)Es gibt eine Umrisse
Durchschnittlicher Preis170 $
Verkauf
013
Vorderseite
Rückseite
1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) Rose
Durchschnittlicher Preis160 $
Verkauf
061
