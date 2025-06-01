Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1123, welches bei SINCONA AG für 6.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Oktober 2022.

