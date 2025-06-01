GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht4,5 g
- Reines Gold (0,1327 oz) 4,1265 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- WertangabeDoppelte Krone
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2200 USD
Auktionspreise (53)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1123, welches bei SINCONA AG für 6.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Oktober 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum19. März 2025
ErhaltungF
Preis
546 $
Preis in Auktionswährung 420 GBP
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum17. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum7. November 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferAuction World
Datum15. Oktober 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum9. Dezember 2020
ErhaltungF
Preis
******
123
