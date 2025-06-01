flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" (Großbritannien, Karl I)

Avers Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht4,5 g
  • Reines Gold (0,1327 oz) 4,1265 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • WertangabeDoppelte Krone
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (53)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1123, welches bei SINCONA AG für 6.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Oktober 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
1343 $
Preis in Auktionswährung 1000 GBP
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 19. März 2025
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum19. März 2025
ErhaltungF
Preis
546 $
Preis in Auktionswährung 420 GBP
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 17. Juli 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum17. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion NOONANS - 7. Februar 2024
VerkäuferNOONANS
Datum7. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Künker - 1. Februar 2024
VerkäuferKünker
Datum1. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Stack's - 16. Januar 2024
VerkäuferStack's
Datum16. Januar 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Bruun Rasmussen - 7. November 2023
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum7. November 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Auction World - 15. Oktober 2023
VerkäuferAuction World
Datum15. Oktober 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion CNG - 24. Mai 2023
VerkäuferCNG
Datum24. Mai 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
VerkäuferSpink
Datum7. Oktober 2022
ErhaltungG
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungAU53 NGC
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 7. Juli 2021
VerkäuferSpink
Datum7. Juli 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 9. Dezember 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum9. Dezember 2020
ErhaltungF
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion DNW - 19. September 2019
VerkäuferDNW
Datum19. September 2019
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Künker - 31. Januar 2019
VerkäuferKünker
Datum31. Januar 2019
ErhaltungXF40 NGC
Preis
