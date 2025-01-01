GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Münzkatalog von Karl I (1625-1649)
MünzkatalogKarl I1625-1649
Kupfermünzen
Probemünzen
Belagerungsmünzen
FotoBeschreibungMetallDurchschnittspreisUNCDurchschnittspreisPROOFVerkäufe
Silber$2,000-01
Großbritannien, Karl I
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Feder über dem Schild. Es gibt eine Umrisse
Gold$12,000-016
Großbritannien, Karl I
1/2 Unite 1643
Gold$1,100-1104
Großbritannien, Karl I
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten"
Gold$63,000-079
Großbritannien, Karl I
3 Unite 1642 "Kleines Porträt"
Gold--00
Großbritannien, Karl I
1/2 Unite 1645 Br
Gold$15,000-07
Großbritannien, Karl I
Unite 1642. Zweizeilige Deklaration
Gold$5,600-124
Großbritannien, Karl I
Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste"
Gold$200,000-04
Großbritannien, Karl I
3 Unite 1643 "Kleines Porträt"
Gold$23,000-047
Großbritannien, Karl I
Unite 1643 "Gekürztes Porträt"
Gold$3,700-012
Großbritannien, Karl I
Engel Ohne jahr (1625-1642). "X" auf der rechten Seite
Gold$72,000-02
Großbritannien, Karl I
3 Unite 1644 OX "Großes Porträt"
Gold$16,000-08
Großbritannien, Karl I
Unite 1644 OX "Niedriges Reliefporträt"
Gold$7,800$35,000059
Großbritannien, Karl I
Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste"
Gold$20,000-01
Großbritannien, Karl I
Unite 1645 "Gekürztes Porträt"
Gold$3,400-0139
Großbritannien, Karl I
Unite Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste"
Gold$93,000-065
Großbritannien, Karl I
3 Unite 1643 "Großes Porträt"
Gold$2,800-021
Großbritannien, Karl I
Engel Ohne jahr (1625-1642). "X" auf der linken Seite
Gold$20,000-016
Großbritannien, Karl I
Unite 1644 OX "Gekürztes Porträt"
Gold$18,000-08
Großbritannien, Karl I
Unite 1642. Dreizeilige Deklaration
Gold--00
Großbritannien, Karl I
1/2 Unite 1642
Gold$2,200-053
Großbritannien, Karl I
Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste"
Gold$93,000-037
Großbritannien, Karl I
3 Unite 1644 OXON "Großes Porträt"
Gold$19,000-01
Großbritannien, Karl I
Unite 1643 "Verlängertes Porträt"
Gold$24,000-016
Großbritannien, Karl I
Unite Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen"
Gold$7,400-03
Großbritannien, Karl I
Unite 1645 OX "Gekürztes Porträt"
Gold$19,000-019
Großbritannien, Karl I
Doppelte Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen"
Gold$2,100-053
Großbritannien, Karl I
Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste"
Gold$6,200-097
Großbritannien, Karl I
Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste"
Gold$11,000-01
Großbritannien, Karl I
1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste"
Gold$990-015
Großbritannien, Karl I
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten". "CR"
Gold--00
Großbritannien, Karl I
Unite 1645 Br "Gekürztes Porträt"
Gold--00
Großbritannien, Karl I
1/2 Unite 1644 OX
Gold$3,600-03
Großbritannien, Karl I
Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste"
Gold$4,100-1267
Großbritannien, Karl I
Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten"
Gold--00
Großbritannien, Karl I
Engel Ohne jahr (1625-1642). Ohne "X"
Gold$1,800-016
Großbritannien, Karl I
Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste"
Gold$1,200-095
Großbritannien, Karl I
1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste"
Gold$1,600-021
Großbritannien, Karl I
Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste"
Gold--00
Großbritannien, Karl I
Engel Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen"
Gold$2,100-046
Großbritannien, Karl I
Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten"
Gold$38,000-02
Großbritannien, Karl I
Unite 1646 OX "Gekürztes Porträt"
Gold$7,100-010
Großbritannien, Karl I
Unite Ohne jahr (1625-1642) "Siebte Büste"
Gold$1,700-062
Großbritannien, Karl I
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste"
Gold$3,800-021
Großbritannien, Karl I
Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste"
Gold$1,100-05
Großbritannien, Karl I
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste"
Gold$1,900-010
Großbritannien, Karl I
Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten". Die Büste teilt die Legende
Gold$3,400-02
Großbritannien, Karl I
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste"
Gold--00
Großbritannien, Karl I
3 Unite 1643 OXON "Großes Porträt"
Gold--00
Großbritannien, Karl I
1 Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen"
Gold$2,200-01
Großbritannien, Karl I
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten". Anker unter dem Portrait
