Münzkatalog von Karl I (1625-1649)

Preise und Beschreibung der Münzen von Karl I

FotoBeschreibungMetallDurchschnittspreisUNCDurchschnittspreisPROOFVerkäufe
Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Feder über dem Schild. Es gibt eine Umrisse
Silber$2,000-01Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
1/2 Unite 1643
Gold$12,000-016Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten"
Gold$1,100-1104Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
3 Unite 1642 "Kleines Porträt"
Gold$63,000-079Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
1/2 Unite 1645 Br
Gold--00Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
Unite 1642. Zweizeilige Deklaration
Gold$15,000-07Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste"
Gold$5,600-124Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
3 Unite 1643 "Kleines Porträt"
Gold$200,000-04Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
Unite 1643 "Gekürztes Porträt"
Gold$23,000-047Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
Engel Ohne jahr (1625-1642). "X" auf der rechten Seite
Gold$3,700-012Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
3 Unite 1644 OX "Großes Porträt"
Gold$72,000-02Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
Unite 1644 OX "Niedriges Reliefporträt"
Gold$16,000-08Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste"
Gold$7,800$35,000059Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
Unite 1645 "Gekürztes Porträt"
Gold$20,000-01Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
Unite Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste"
Gold$3,400-0139Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
3 Unite 1643 "Großes Porträt"
Gold$93,000-065Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
Engel Ohne jahr (1625-1642). "X" auf der linken Seite
Gold$2,800-021Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
Unite 1644 OX "Gekürztes Porträt"
Gold$20,000-016Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
Unite 1642. Dreizeilige Deklaration
Gold$18,000-08Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
1/2 Unite 1642
Gold--00Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste"
Gold$2,200-053Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
3 Unite 1644 OXON "Großes Porträt"
Gold$93,000-037Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
Unite 1643 "Verlängertes Porträt"
Gold$19,000-01Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
Unite Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen"
Gold$24,000-016Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
Unite 1645 OX "Gekürztes Porträt"
Gold$7,400-03Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
Doppelte Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen"
Gold$19,000-019Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste"
Gold$2,100-053Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste"
Gold$6,200-097Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste"
Gold$11,000-01Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten". "CR"
Gold$990-015Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
Unite 1645 Br "Gekürztes Porträt"
Gold--00Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
1/2 Unite 1644 OX
Gold--00Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste"
Gold$3,600-03Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten"
Gold$4,100-1267Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
Engel Ohne jahr (1625-1642). Ohne "X"
Gold--00Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste"
Gold$1,800-016Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste"
Gold$1,200-095Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste"
Gold$1,600-021Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
Engel Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen"
Gold--00Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten"
Gold$2,100-046Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
Unite 1646 OX "Gekürztes Porträt"
Gold$38,000-02Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
Unite Ohne jahr (1625-1642) "Siebte Büste"
Gold$7,100-010Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste"
Gold$1,700-062Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste"
Gold$3,800-021Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste"
Gold$1,100-05Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten". Die Büste teilt die Legende
Gold$1,900-010Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste"
Gold$3,400-02Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
3 Unite 1643 OXON "Großes Porträt"
Gold--00Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
1 Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen"
Gold--00Coin photoCoin photo
Großbritannien, Karl I
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten". Anker unter dem Portrait
Gold$2,200-01
