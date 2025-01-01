GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Münzen von Großbritannien 1626
Goldmünzen
Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) Zweiter BüstenDie Büste teilt die Legende
Durchschnittlicher Preis1900 $
Verkauf
010
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) Zweiter BüstenAnker unter dem Portrait
Durchschnittlicher Preis2200 $
Verkauf
01
Silbermünzen
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) Erste Art von ReiterFeder über dem Schild
Durchschnittlicher Preis8300 $
Verkauf
012
1 Krone Ohne jahr (1625-1649) Zweiter ReitertypFeder über dem Schild
Durchschnittlicher Preis3300 $
Verkauf
286
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) Dritter Typ des ReitersFeder über dem Schild
Durchschnittlicher Preis2800 $
Verkauf
044
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) Dritter Typ des ReitersLinie unter dem Reiter
Durchschnittlicher Preis7900 $
Verkauf
01
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) Erste Art von ReiterLinie unter dem Reiter
Durchschnittlicher Preis2600 $
Verkauf
025
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) Erste Art von ReiterFeder über dem Schild
Durchschnittlicher Preis1300 $
Verkauf
019
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) Zweiter Reitertyp"CR" über dem Schild
Durchschnittlicher Preis350 $
Verkauf
286
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) Zweiter Reitertyp"CR" über dem Schild. Feder über dem Schild
Durchschnittlicher Preis1300 $
Verkauf
019
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) Zweiter ReitertypFeder über dem Schild. Ohne "CR"
Durchschnittlicher Preis1900 $
Verkauf
05
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) Zweiter ReitertypOvales Schild. "CR" geteilt durch Schild
Durchschnittlicher Preis330 $
Verkauf
587
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) Zweiter ReitertypFeder über dem Schild. Ovales Schild
Durchschnittlicher Preis—
Verkauf
00
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) Dritter Typ des ReitersFeder über dem Schild
Durchschnittlicher Preis330 $
Verkauf
039
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) Vierter Reitertyp(P) über Schild
Durchschnittlicher Preis260 $
Verkauf
09
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) Erster PorträttypFeder über dem Schild
Durchschnittlicher Preis4400 $
Verkauf
111
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) Zweiter PorträttypFeder über dem Schild
Durchschnittlicher Preis3600 $
Verkauf
058
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) Zweiter PorträttypFeder über dem Schild. Kreuz auf Schild
Durchschnittlicher Preis7300 $
Verkauf
01
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) Dritter PorträttypFeder über dem Schild
Durchschnittlicher Preis2500 $
Verkauf
031
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) Vierter PorträttypEs gibt eine Umrisse
Durchschnittlicher Preis820 $
Verkauf
3139
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) Vierter PorträttypOhne Umriss
Durchschnittlicher Preis790 $
Verkauf
5259
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) Vierter PorträttypFeder über dem Schild. Es gibt eine Umrisse
Durchschnittlicher Preis2000 $
Verkauf
01
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) Vierter PorträttypFeder über dem Schild. Ohne Umriss
Durchschnittlicher Preis2800 $
Verkauf
126
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) Fünfter Porträttyp"N" auf der Rückseite ist umgedreht
Durchschnittlicher Preis430 $
Verkauf
012
1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) Sechster PorträttypKleines Porträt
Durchschnittlicher Preis1900 $
Verkauf
02
6 Pence Ohne jahr (1625-1642) Dritter Porträttyp"CR" über dem Schild
Durchschnittlicher Preis230 $
Verkauf
018
6 Pence Ohne jahr (1625-1642) Dritter PorträttypFeder über dem Schild
Durchschnittlicher Preis960 $
Verkauf
016
6 Pence Ohne jahr (1625-1642) Fünfter PorträttypLirnye Krestoviny
Durchschnittlicher Preis1300 $
Verkauf
04
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) RoseEs gibt eine Umrisse
Durchschnittlicher Preis80 $
Verkauf
115
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) Zweiter PorträttypOvales Schild
Durchschnittlicher Preis430 $
Verkauf
010
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) Zweiter PorträttypFeder über dem Schild
Durchschnittlicher Preis160 $
Verkauf
02
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) Dritter PorträttypFeder über dem Schild
Durchschnittlicher Preis45 $
Verkauf
01
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) Vierter PorträttypOhne Umriss. "CR" geteilt durch Schild
Durchschnittlicher Preis190 $
Verkauf
19
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) Vierter PorträttypEs gibt eine Umrisse. "CR" geteilt durch Schild
Durchschnittlicher Preis350 $
Verkauf
05
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) Vierter PorträttypOhne "CR"
Durchschnittlicher Preis120 $
Verkauf
01
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) Vierter PorträttypDer Schild ist runder. Ohne Umriss
Durchschnittlicher Preis130 $
Verkauf
126
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) Vierter PorträttypRand auf der Vorderseite oder auf beiden Seiten
Durchschnittlicher Preis160 $
Verkauf
126
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) Vierter Porträttyp(P). (R)
Durchschnittlicher Preis57000 $
Verkauf
016
1 Penny Ohne jahr (1625-1642) Zweiter PorträttypEs ist ein Umriss
Durchschnittlicher Preis25 $
Verkauf
01
1 Penny Ohne jahr (1625-1642) Dritter PorträttypKontur auf einer Seite
Durchschnittlicher Preis180 $
Verkauf
01
1 Penny Ohne jahr (1625-1642) Vierter Porträttyp"CR" geteilt durch Schild. Ohne Umriss
Durchschnittlicher Preis140 $
Verkauf
04
1 Penny Ohne jahr (1625-1642) Vierter PorträttypOhne "CR". Es ist ein Umriss
Durchschnittlicher Preis180 $
Verkauf
011
1 Penny Ohne jahr (1625-1642) Vierter PorträttypOhne "CR". Ohne Umriss
Durchschnittlicher Preis140 $
Verkauf
319
Kupfermünzen
