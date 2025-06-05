1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 16, welches bei Morton & Eden Ltd für 1.300 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. April 2024.

Erhaltung AU (3) XF (18) VF (147) F (17) VG (2) Keine Note (3) Erhaltung (slab) AU50 (3) XF45 (7) XF40 (3) VF35 (3) VF30 (4) VF20 (3) DETAILS (7) Service PCGS (16) NGC (13) ANACS (1) ICG (1)

