GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" (Großbritannien, Karl I)
Foto von: NOONANS
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht15 g
- Durchmesser34 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1/2 Krone
- JahrOhne jahr (1625-1649)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:270 USD
Auktionspreise (190)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 16, welches bei Morton & Eden Ltd für 1.300 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. April 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum25. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum22. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum19. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
