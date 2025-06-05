flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" (Großbritannien, Karl I)

Avers 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: NOONANS

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht15 g
  • Durchmesser34 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1/2 Krone
  • JahrOhne jahr (1625-1649)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:270 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (190)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 16, welches bei Morton & Eden Ltd für 1.300 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. April 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Colonial Acres Coins Ltd. - 28. September 2025
VerkäuferColonial Acres Coins Ltd.
Datum28. September 2025
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Heritage - 5. Juni 2025
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Heritage - 5. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum5. Juni 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
180 $
Preis in Auktionswährung 180 USD
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion CNG - 21. Mai 2025
VerkäuferCNG
Datum21. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
350 $
Preis in Auktionswährung 350 USD
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion NOONANS - 30. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum30. April 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Heritage - 24. April 2025
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Heritage - 24. April 2025
VerkäuferHeritage
Datum24. April 2025
ErhaltungVF35 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Heritage - 24. April 2025
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Heritage - 24. April 2025
VerkäuferHeritage
Datum24. April 2025
ErhaltungXF40 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 25. März 2025
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum25. März 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion WAG - 16. März 2025
VerkäuferWAG
Datum16. März 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Heritage - 6. März 2025
VerkäuferHeritage
Datum6. März 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Heritage - 6. März 2025
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Heritage - 6. März 2025
VerkäuferHeritage
Datum6. März 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Roxbury’s - 31. Januar 2025
VerkäuferRoxbury’s
Datum31. Januar 2025
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 22. Januar 2025
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum22. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Coins NB - 18. Januar 2025
VerkäuferCoins NB
Datum18. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 11. Dezember 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion NOONANS - 10. Dezember 2024
VerkäuferNOONANS
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 19. November 2024
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum19. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Wo zu kaufen?
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Heritage - 8. Dezember 2025
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Heritage - 8. Dezember 2025
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Heritage - 8. Dezember 2025
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Heritage - 8. Dezember 2025
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Heritage - 8. Dezember 2025
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Heritage - 8. Dezember 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. Dezember 2025
ErhaltungAU58 NGC
Zu versteigern
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Dezember 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
