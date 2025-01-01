flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Silbermünzen 1/2 Krone von Karl I - Großbritannien

type-coin

1/2 Krone 1625

Erste Art von Reiter
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)Linie unter dem Reiter025Ohne jahr (1625-1642)179Ohne jahr (1625-1642)Feder über dem Schild019
type-coin
type-coin

1/2 Krone 1625

Zweiter Reitertyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)"CR" über dem Schild286Ohne jahr (1625-1642)"CR" über dem Schild. Feder über dem Schild019Ohne jahr (1625-1642)Feder über dem Schild. Ohne "CR"05Ohne jahr (1625-1642)Ovales Schild. "CR" geteilt durch Schild587Ohne jahr (1625-1642)Feder über dem Schild. Ovales Schild00
type-coin
type-coin

1/2 Krone 1625

Dritter Typ des Reiters
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)5382Ohne jahr (1625-1642)Feder über dem Schild039
type-coin
type-coin

1/2 Krone 1625

Vierter Reitertyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1649)8198Ohne jahr (1625-1649)(P) über Schild09Ohne jahr (1625-1649)Kleines Pferd00
type-coin
type-coin

1/2 Krone 1642

Fünfter Typ des Reiters
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1642-1649)151
type-coin
type-coin

1/2 Krone 1631

Erste Ausgabe von Briot
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1631-1632)130
type-coin
type-coin

1/2 Krone 1638

Zweite Ausgabe Briot
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1638-1639)Anker und "B" über dem Reiter038Ohne jahr (1638-1639)Linie unter dem Reiter020
