Silbermünzen 1/2 Krone von Karl I - Großbritannien
1/2 Krone 1625Erste Art von Reiter
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)Linie unter dem Reiter025Ohne jahr (1625-1642)179Ohne jahr (1625-1642)Feder über dem Schild019
1/2 Krone 1625Zweiter Reitertyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)"CR" über dem Schild286Ohne jahr (1625-1642)"CR" über dem Schild. Feder über dem Schild019Ohne jahr (1625-1642)Feder über dem Schild. Ohne "CR"05Ohne jahr (1625-1642)Ovales Schild. "CR" geteilt durch Schild587Ohne jahr (1625-1642)Feder über dem Schild. Ovales Schild00
1/2 Krone 1625Dritter Typ des Reiters
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)5382Ohne jahr (1625-1642)Feder über dem Schild039
1/2 Krone 1625Vierter Reitertyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1649)8198Ohne jahr (1625-1649)(P) über Schild09Ohne jahr (1625-1649)Kleines Pferd00
1/2 Krone 1642Fünfter Typ des Reiters
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1642-1649)151
1/2 Krone 1631Erste Ausgabe von Briot
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1631-1632)130
1/2 Krone 1638Zweite Ausgabe Briot
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1638-1639)Anker und "B" über dem Reiter038Ohne jahr (1638-1639)Linie unter dem Reiter020
