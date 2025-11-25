GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp". Feder über dem Schild. Ovales Schild (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: Feder über dem Schild. Ovales Schild
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht14,75 g
- Durchmesser35 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1/2 Krone
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entschuldigung, es gibt keine Verkaufsdaten für diese Münze
