1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp". "CR" über dem Schild (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: "CR" über dem Schild

Avers 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" "CR" über dem Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" "CR" über dem Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht14,75 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1/2 Krone
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:350 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" "CR" über dem Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (84)Variante (5)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp". "CR" über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 97, welches bei Dix Noonan Webb für 1.600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Mai 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
267 $
Preis in Auktionswährung 210 GBP
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungVF
Preis
459 $
Preis in Auktionswährung 360 GBP
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Heritage - 8. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. September 2024
ErhaltungVF35 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 7. März 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 7. März 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 7. März 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 7. März 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 7. März 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 7. März 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 7. März 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 7. März 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2023
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion NOONANS - 3. Oktober 2023
VerkäuferNOONANS
Datum3. Oktober 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 9. September 2023
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum9. September 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 27. Mai 2023
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum27. Mai 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Heritage - 20. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum20. April 2023
ErhaltungVF30 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Heritage - 20. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum20. April 2023
ErhaltungVF30 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 31. März 2023
VerkäuferSpink
Datum31. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. März 2023
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. März 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Stack's - 24. August 2022
VerkäuferStack's
Datum24. August 2022
ErhaltungVF30 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
