GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp". "CR" über dem Schild (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: "CR" über dem Schild
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht14,75 g
- Durchmesser35 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1/2 Krone
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:350 USD
Auktionspreise (84)Variante (5)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp". "CR" über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 97, welches bei Dix Noonan Webb für 1.600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Mai 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungVF
Preis
459 $
Preis in Auktionswährung 360 GBP
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum9. September 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. März 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...4
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte