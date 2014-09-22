flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot". Linie unter dem Reiter (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Linie unter dem Reiter

Avers 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" Linie unter dem Reiter - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" Linie unter dem Reiter - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Baldwin's of St. James's

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht15 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1/2 Krone
  • JahrOhne jahr (1638-1639)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1400 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" Linie unter dem Reiter - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (20)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot". Linie unter dem Reiter. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1098, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 5.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.

Erhaltung
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion DNW - 2. Februar 2022
VerkäuferDNW
Datum2. Februar 2022
ErhaltungVF
Preis
2029 $
Preis in Auktionswährung 1500 GBP
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
1093 $
Preis in Auktionswährung 800 GBP
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion DNW - 13. Februar 2020
VerkäuferDNW
Datum13. Februar 2020
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion DNW - 21. März 2019
VerkäuferDNW
Datum21. März 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion DNW - 3. Dezember 2018
VerkäuferDNW
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion DNW - 14. Juni 2018
VerkäuferDNW
Datum14. Juni 2018
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 9. Februar 2016
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum9. Februar 2016
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion DNW - 12. November 2015
VerkäuferDNW
Datum12. November 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Spink - 22. September 2014
VerkäuferSpink
Datum22. September 2014
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion CNG - 19. September 2012
VerkäuferCNG
Datum19. September 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Spink - 6. Oktober 2011
VerkäuferSpink
Datum6. Oktober 2011
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 27. September 2011
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum27. September 2011
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Spink - 1. Oktober 2009
VerkäuferSpink
Datum1. Oktober 2009
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 23. September 2008
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum23. September 2008
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Spink - 29. März 2007
VerkäuferSpink
Datum29. März 2007
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Spink - 29. Juni 2006
VerkäuferSpink
Datum29. Juni 2006
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Spink - 1. Dezember 2005
VerkäuferSpink
Datum1. Dezember 2005
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Spink - 1. Dezember 2005
VerkäuferSpink
Datum1. Dezember 2005
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Spink - 1. Dezember 2005
VerkäuferSpink
Datum1. Dezember 2005
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 11. Oktober 2005
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Oktober 2005
ErhaltungVF
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1638Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 1/2 KroneNumismatische Auktionen