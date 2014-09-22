1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot". Linie unter dem Reiter (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot". Linie unter dem Reiter. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1098, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 5.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.

Erhaltung VF (18) F (2)