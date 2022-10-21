1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp". (P) über Schild (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp". (P) über Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 130, welches bei Spink für 350 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Dezember 2019.

Erhaltung AU (1) VF (5) F (3)