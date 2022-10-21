GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp". (P) über Schild (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: (P) über Schild
Foto von: Noble Numismatics Pty Ltd
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht15 g
- Durchmesser34 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1/2 Krone
- JahrOhne jahr (1625-1649)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:260 USD
Auktionspreise (9)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp". (P) über Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 130, welches bei Spink für 350 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Dezember 2019.
Erhaltung
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum2. November 2019
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum31. März 2017
ErhaltungAU
Preis
