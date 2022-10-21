flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp". (P) über Schild (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: (P) über Schild

Avers 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" (P) über Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" (P) über Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Noble Numismatics Pty Ltd

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht15 g
  • Durchmesser34 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1/2 Krone
  • JahrOhne jahr (1625-1649)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:260 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" (P) über Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (9)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp". (P) über Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 130, welches bei Spink für 350 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Dezember 2019.

Erhaltung
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Roxbury’s - 21. Oktober 2022
VerkäuferRoxbury’s
Datum21. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
125 $
Preis in Auktionswährung 200 AUD
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion CNG - 26. Mai 2021
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion CNG - 26. Mai 2021
VerkäuferCNG
Datum26. Mai 2021
ErhaltungVF
Preis
375 $
Preis in Auktionswährung 375 USD
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 24. März 2020
VerkäuferSpink
Datum24. März 2020
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 24. März 2020
VerkäuferSpink
Datum24. März 2020
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 10. Dezember 2019
VerkäuferSpink
Datum10. Dezember 2019
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 2. November 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum2. November 2019
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion DNW - 10. Oktober 2019
VerkäuferDNW
Datum10. Oktober 2019
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 31. März 2017
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum31. März 2017
ErhaltungAU
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Gärtner - 24. Oktober 2015
VerkäuferGärtner
Datum24. Oktober 2015
ErhaltungVF
Preis
