flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp". Feder über dem Schild. Ohne "CR" (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Feder über dem Schild. Ohne "CR"

Avers 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" Feder über dem Schild Ohne "CR" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" Feder über dem Schild Ohne "CR" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht14,75 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1/2 Krone
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1900 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" Feder über dem Schild Ohne "CR" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (5)Variante (5)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp". Feder über dem Schild. Ohne "CR". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 83, welches bei Spink für 2.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2005.

Erhaltung
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion DNW - 3. Dezember 2018
VerkäuferDNW
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungVF
Preis
3315 $
Preis in Auktionswährung 2600 GBP
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion DNW - 15. September 2017
VerkäuferDNW
Datum15. September 2017
ErhaltungVF
Preis
1081 $
Preis in Auktionswährung 800 GBP
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 4. Mai 2016
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum4. Mai 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 1. Dezember 2005
VerkäuferSpink
Datum1. Dezember 2005
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 1. Dezember 2005
VerkäuferSpink
Datum1. Dezember 2005
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1625Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 1/2 KroneNumismatische Auktionen