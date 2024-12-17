flag
1/2 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" (Großbritannien, Karl I)

Avers 1/2 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1/2 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht15 g
  • Durchmesser35 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1/2 Krone
  • JahrOhne jahr (1631-1632)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (29)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 189, welches bei Baldwin's of St. James's für 11.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. April 2012.

Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
3200 $
Preis in Auktionswährung 3200 USD
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
508 $
Preis in Auktionswährung 400 GBP
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 11. Dezember 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Spink - 26. September 2024
VerkäuferSpink
Datum26. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion NOONANS - 27. Juni 2024
VerkäuferNOONANS
Datum27. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2023
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion NOONANS - 2. Februar 2023
VerkäuferNOONANS
Datum2. Februar 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Spink - 23. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum23. Januar 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 21. November 2019
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. November 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2019
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion DNW - 21. März 2019
VerkäuferDNW
Datum21. März 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion DNW - 15. November 2018
VerkäuferDNW
Datum15. November 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Spink - 25. September 2018
VerkäuferSpink
Datum25. September 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Spink - 6. Dezember 2017
VerkäuferSpink
Datum6. Dezember 2017
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion DNW - 13. Dezember 2016
VerkäuferDNW
Datum13. Dezember 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 19. April 2016
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum19. April 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion DNW - 12. November 2015
VerkäuferDNW
Datum12. November 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 25. September 2014
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum25. September 2014
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Spink - 26. März 2014
VerkäuferSpink
Datum26. März 2014
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
