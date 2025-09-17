1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp". Ovales Schild. "CR" geteilt durch Schild (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp". Ovales Schild. "CR" geteilt durch Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 106, welches bei Baldwin's of St. James's für 2.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Mai 2011.

