1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp". Ovales Schild. "CR" geteilt durch Schild (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Ovales Schild. "CR" geteilt durch Schild

Avers 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" Ovales Schild "CR" geteilt durch Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" Ovales Schild "CR" geteilt durch Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Classical Numismatic Group, LLC

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht14,75 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1/2 Krone
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:330 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" Ovales Schild "CR" geteilt durch Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (82)Variante (5)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp". Ovales Schild. "CR" geteilt durch Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 106, welches bei Baldwin's of St. James's für 2.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Mai 2011.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 17. September 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungF
Preis
218 $
Preis in Auktionswährung 160 GBP
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Stack's - 16. Mai 2025
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Stack's - 16. Mai 2025
VerkäuferStack's
Datum16. Mai 2025
ErhaltungVF30 NGC
Preis
340 $
Preis in Auktionswährung 340 USD
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 21. März 2025
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. März 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 7. März 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 7. März 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12. September 2023
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum12. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion CNG - 31. Mai 2023
VerkäuferCNG
Datum31. Mai 2023
ErhaltungVF30 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion CNG - 4. Januar 2023
VerkäuferCNG
Datum4. Januar 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 3. Dezember 2022
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum3. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Heritage - 18. August 2022
VerkäuferHeritage
Datum18. August 2022
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Heritage - 18. August 2022
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Heritage - 18. August 2022
VerkäuferHeritage
Datum18. August 2022
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Roxbury’s - 23. Juli 2022
VerkäuferRoxbury’s
Datum23. Juli 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion CNG - 18. Mai 2022
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion CNG - 18. Mai 2022
VerkäuferCNG
Datum18. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion CNG - 18. Mai 2022
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion CNG - 18. Mai 2022
VerkäuferCNG
Datum18. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion CNG - 21. Juli 2021
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion CNG - 21. Juli 2021
VerkäuferCNG
Datum21. Juli 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 7. Juli 2021
VerkäuferSpink
Datum7. Juli 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion DNW - 5. Mai 2021
VerkäuferDNW
Datum5. Mai 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion DNW - 5. Mai 2021
VerkäuferDNW
Datum5. Mai 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 29. April 2021
VerkäuferSpink
Datum29. April 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
VerkäuferCNG
Datum21. April 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
