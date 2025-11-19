flag
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" (Großbritannien, Karl I)

Avers 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht14,75 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1/2 Krone
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (377)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1102, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 1.300 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. Mai 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Davissons Ltd. - 19. November 2025
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum19. November 2025
ErhaltungVF
Preis
325 $
Preis in Auktionswährung 325 USD
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion MDC Monaco - 9. November 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
35 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion MDC Monaco - 9. November 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion St James’s - 1. November 2025
VerkäuferSt James’s
Datum1. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion CNG - 29. Oktober 2025
VerkäuferCNG
Datum29. Oktober 2025
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion CNG - 29. Oktober 2025
VerkäuferCNG
Datum29. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Heritage - 23. Oktober 2025
VerkäuferHeritage
Datum23. Oktober 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Bid & Grow Auctions - 28. September 2025
VerkäuferBid & Grow Auctions
Datum28. September 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. Juli 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion CNG - 4. Juni 2025
VerkäuferCNG
Datum4. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion CNG - 30. April 2025
VerkäuferCNG
Datum30. April 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Heritage - 27. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum27. Februar 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Heritage - 27. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum27. Februar 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungVF25 PCGS
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Heritage - 17. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF35 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Heritage - 17. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF35 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Mowbray Collectables - 20. September 2024
VerkäuferMowbray Collectables
Datum20. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Teutoburger - 16. September 2024
VerkäuferTeutoburger
Datum16. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Heritage - 12. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum12. September 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
