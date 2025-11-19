GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" (Großbritannien, Karl I)
Foto von: Dix Noonan Webb
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht14,75 g
- Durchmesser35 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1/2 Krone
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:300 USD
Auktionspreise (377)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1102, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 1.300 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. Mai 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum19. November 2025
ErhaltungVF
Preis
325 $
Preis in Auktionswährung 325 USD
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
35 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferSt James’s
Datum1. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferHeritage
Datum27. Februar 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
VerkäuferHeritage
Datum27. Februar 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
VerkäuferMowbray Collectables
Datum20. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
