1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp". "CR" über dem Schild. Feder über dem Schild (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp". "CR" über dem Schild. Feder über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 57, welches bei Dix Noonan Webb für 4.400 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. September 2020.

