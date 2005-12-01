flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp". "CR" über dem Schild. Feder über dem Schild (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: "CR" über dem Schild. Feder über dem Schild

Avers 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" "CR" über dem Schild Feder über dem Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" "CR" über dem Schild Feder über dem Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht14,75 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1/2 Krone
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" "CR" über dem Schild Feder über dem Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (19)Variante (5)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp". "CR" über dem Schild. Feder über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 57, welches bei Dix Noonan Webb für 4.400 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. September 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Heritage - 24. Juli 2025
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Heritage - 24. Juli 2025
VerkäuferHeritage
Datum24. Juli 2025
ErhaltungVF35 PCGS
Preis
1200 $
Preis in Auktionswährung 1200 USD
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Stack's - 16. Januar 2024
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Stack's - 16. Januar 2024
VerkäuferStack's
Datum16. Januar 2024
ErhaltungVF35 NGC
Preis
300 $
Preis in Auktionswährung 300 USD
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion DNW - 9. September 2020
VerkäuferDNW
Datum9. September 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion DNW - 10. März 2020
VerkäuferDNW
Datum10. März 2020
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion DNW - 21. März 2019
VerkäuferDNW
Datum21. März 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion DNW - 21. März 2019
VerkäuferDNW
Datum21. März 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion DNW - 3. Dezember 2018
VerkäuferDNW
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion DNW - 3. Dezember 2018
VerkäuferDNW
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion DNW - 20. September 2018
VerkäuferDNW
Datum20. September 2018
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion DNW - 14. Juni 2018
VerkäuferDNW
Datum14. Juni 2018
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion DNW - 14. März 2018
VerkäuferDNW
Datum14. März 2018
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion DNW - 15. September 2017
VerkäuferDNW
Datum15. September 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion DNW - 12. November 2015
VerkäuferDNW
Datum12. November 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion DNW - 12. November 2015
VerkäuferDNW
Datum12. November 2015
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 1. Dezember 2005
VerkäuferSpink
Datum1. Dezember 2005
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 1. Dezember 2005
VerkäuferSpink
Datum1. Dezember 2005
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 1. Dezember 2005
VerkäuferSpink
Datum1. Dezember 2005
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 1. Dezember 2005
VerkäuferSpink
Datum1. Dezember 2005
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
