GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" (Großbritannien, Karl I)

Avers 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht14,75 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1/2 Krone
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:530 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (78)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 66, welches bei Spink für 5.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2005.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion NOONANS - 3. Juli 2025
VerkäuferNOONANS
Datum3. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
1638 $
Preis in Auktionswährung 1200 GBP
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
635 $
Preis in Auktionswährung 500 GBP
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion NOONANS - 6. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum6. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26. März 2024
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum26. März 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26. März 2024
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum26. März 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 7. März 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2023
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2023
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion NOONANS - 20. September 2023
VerkäuferNOONANS
Datum20. September 2023
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12. September 2023
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum12. September 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 28. März 2023
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum28. März 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Spink - 6. Juli 2022
VerkäuferSpink
Datum6. Juli 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Coinhouse - 12. Februar 2022
VerkäuferCoinhouse
Datum12. Februar 2022
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Stack's - 23. August 2021
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Stack's - 23. August 2021
VerkäuferStack's
Datum23. August 2021
ErhaltungVF25 PCGS
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Spink - 20. Juli 2021
VerkäuferSpink
Datum20. Juli 2021
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Spink - 20. Juli 2021
VerkäuferSpink
Datum20. Juli 2021
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion DNW - 7. Juli 2021
VerkäuferDNW
Datum7. Juli 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Spink - 7. Juli 2021
VerkäuferSpink
Datum7. Juli 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Spink - 7. Juli 2021
VerkäuferSpink
Datum7. Juli 2021
ErhaltungVF
Preis
Wo zu kaufen?
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
