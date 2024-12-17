GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" (Großbritannien, Karl I)
Foto von: Dix Noonan Webb
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht14,75 g
- Durchmesser35 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1/2 Krone
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:530 USD
Auktionspreise (78)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 66, welches bei Spink für 5.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2005.
