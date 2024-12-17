1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 66, welches bei Spink für 5.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2005.

Erhaltung XF (2) VF (56) F (19) FR (1) Erhaltung (slab) XF40 (1) VF25 (1) Service NGC (1) PCGS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Baldwin's of St. James's (3)

CNG (1)

Coinhouse (3)

DNW (29)

Heritage (1)

Hosker Haynes Auctioneers Ltd (4)

Künker (1)

London Coins (4)

Morton & Eden (1)

NOONANS (3)

Numisor (1)

Spink (20)

Stack's (1)

Stanley Gibbons Baldwin's (6)