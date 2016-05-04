1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter". Feder über dem Schild (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter". Feder über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 79, welches bei Spink für 1.900 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2005.

Erhaltung VF (11) F (8)