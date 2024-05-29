1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot". Anker und "B" über dem Reiter (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot". Anker und "B" über dem Reiter. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 191, welches bei Baldwin's of St. James's für 10.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. April 2012.

