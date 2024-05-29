flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot". Anker und "B" über dem Reiter (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Anker und "B" über dem Reiter

Avers 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" Anker und "B" über dem Reiter - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" Anker und "B" über dem Reiter - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: NOONANS

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht15 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1/2 Krone
  • JahrOhne jahr (1638-1639)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" Anker und "B" über dem Reiter - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (38)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot". Anker und "B" über dem Reiter. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 191, welches bei Baldwin's of St. James's für 10.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. April 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion NOONANS - 11. März 2025
VerkäuferNOONANS
Datum11. März 2025
ErhaltungF
Preis
837 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 21. Oktober 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum21. Oktober 2024
ErhaltungAU
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion CNG - 18. September 2024
VerkäuferCNG
Datum18. September 2024
ErhaltungVF
Preis
2125 $
Preis in Auktionswährung 2125 USD
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17. September 2024
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum17. September 2024
ErhaltungXF
Preis


Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Sovereign Rarities - 29. Mai 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum29. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis


Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Bruun Rasmussen - 30. April 2024
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum30. April 2024
ErhaltungXF
Preis


Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungVF
Preis


Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion NOONANS - 20. September 2023
VerkäuferNOONANS
Datum20. September 2023
ErhaltungVF
Preis


Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungXF
Preis


Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion NOONANS - 5. April 2023
VerkäuferNOONANS
Datum5. April 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Spink - 31. März 2023
VerkäuferSpink
Datum31. März 2023
ErhaltungVF
Preis


Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungXF
Preis


Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
VerkäuferCNG
Datum21. April 2021
ErhaltungF
Preis


Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Roma Numismatics - 27. März 2020
VerkäuferRoma Numismatics
Datum27. März 2020
ErhaltungVF
Preis


Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 26. September 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum26. September 2019
ErhaltungVF
Preis


Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion DNW - 19. September 2019
VerkäuferDNW
Datum19. September 2019
ErhaltungVF
Preis


Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion DNW - 21. März 2019
VerkäuferDNW
Datum21. März 2019
ErhaltungXF
Preis


Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Spink - 25. September 2018
VerkäuferSpink
Datum25. September 2018
ErhaltungVF
Preis


Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Morton & Eden - 27. Juni 2018
VerkäuferMorton & Eden
Datum27. Juni 2018
ErhaltungVF
Preis


Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion DNW - 21. Februar 2018
VerkäuferDNW
Datum21. Februar 2018
ErhaltungVF
Preis


Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion CNG - 27. September 2017
VerkäuferCNG
Datum27. September 2017
ErhaltungF
Preis


