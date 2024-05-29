GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot". Anker und "B" über dem Reiter (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: Anker und "B" über dem Reiter
Foto von: NOONANS
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht15 g
- Durchmesser35 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1/2 Krone
- JahrOhne jahr (1638-1639)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4000 USD
Auktionspreise (38)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot". Anker und "B" über dem Reiter. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 191, welches bei Baldwin's of St. James's für 10.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. April 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum17. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum26. September 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte