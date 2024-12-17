GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter". Linie unter dem Reiter (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: Linie unter dem Reiter
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht14,75 g
- Durchmesser35 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1/2 Krone
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2600 USD
Auktionspreise (25)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter". Linie unter dem Reiter. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 334, welches bei Spink für 8.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Mai 2015.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
9906 $
Preis in Auktionswährung 9000 CHF
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum7. Juni 2018
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum28. September 2016
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum24. September 2015
ErhaltungXF
Preis
