GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter". Linie unter dem Reiter (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Linie unter dem Reiter

Avers 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" Linie unter dem Reiter - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" Linie unter dem Reiter - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Numismatica Ars Classica

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht14,75 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1/2 Krone
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" Linie unter dem Reiter - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (25)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter". Linie unter dem Reiter. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 334, welches bei Spink für 8.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Mai 2015.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
1142 $
Preis in Auktionswährung 900 GBP
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 8. Mai 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
9906 $
Preis in Auktionswährung 9000 CHF
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion CNG - 20. September 2023
VerkäuferCNG
Datum20. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Spink - 7. Juli 2021
VerkäuferSpink
Datum7. Juli 2021
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion CNG - 20. Januar 2021
VerkäuferCNG
Datum20. Januar 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Spink - 24. März 2020
VerkäuferSpink
Datum24. März 2020
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Morton & Eden - 28. November 2019
VerkäuferMorton & Eden
Datum28. November 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion DNW - 10. Oktober 2019
VerkäuferDNW
Datum10. Oktober 2019
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion DNW - 19. September 2019
VerkäuferDNW
Datum19. September 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion DNW - 21. März 2019
VerkäuferDNW
Datum21. März 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion CNG - 9. Januar 2019
VerkäuferCNG
Datum9. Januar 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion DNW - 20. September 2018
VerkäuferDNW
Datum20. September 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 7. Juni 2018
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum7. Juni 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion DNW - 15. September 2017
VerkäuferDNW
Datum15. September 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 28. September 2016
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum28. September 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion DNW - 12. November 2015
VerkäuferDNW
Datum12. November 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 24. September 2015
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum24. September 2015
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Spink - 14. Mai 2015
VerkäuferSpink
Datum14. Mai 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Heritage - 16. April 2014
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Heritage - 16. April 2014
VerkäuferHeritage
Datum16. April 2014
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion CNG - 15. September 2010
VerkäuferCNG
Datum15. September 2010
ErhaltungVF
Preis
******
