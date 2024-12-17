1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter". Linie unter dem Reiter (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter". Linie unter dem Reiter. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 334, welches bei Spink für 8.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Mai 2015.

