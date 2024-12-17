flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters". Feder über dem Schild (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Feder über dem Schild

Avers 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" Feder über dem Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" Feder über dem Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht14,75 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1/2 Krone
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:330 USD
Auktionspreise (39)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters". Feder über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 110, welches bei Spink für 1.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2005.

Erhaltung
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungFR
Preis
165 $
Preis in Auktionswährung 130 GBP
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17. September 2024
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum17. September 2024
ErhaltungVF
Preis
859 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Spink - 4. April 2024
VerkäuferSpink
Datum4. April 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 7. März 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2023
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2023
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Elstob & Elstob - 8. April 2022
VerkäuferElstob & Elstob
Datum8. April 2022
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion DNW - 8. April 2020
VerkäuferDNW
Datum8. April 2020
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion DNW - 10. März 2020
VerkäuferDNW
Datum10. März 2020
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion DNW - 10. März 2020
VerkäuferDNW
Datum10. März 2020
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion DNW - 10. März 2020
VerkäuferDNW
Datum10. März 2020
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion DNW - 10. März 2020
VerkäuferDNW
Datum10. März 2020
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion DNW - 13. Februar 2020
VerkäuferDNW
Datum13. Februar 2020
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion DNW - 10. Oktober 2019
VerkäuferDNW
Datum10. Oktober 2019
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion DNW - 19. September 2019
VerkäuferDNW
Datum19. September 2019
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion DNW - 21. März 2019
VerkäuferDNW
Datum21. März 2019
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion DNW - 21. März 2019
VerkäuferDNW
Datum21. März 2019
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion DNW - 21. März 2019
VerkäuferDNW
Datum21. März 2019
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion CNG - 6. März 2019
VerkäuferCNG
Datum6. März 2019
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion DNW - 16. Januar 2019
VerkäuferDNW
Datum16. Januar 2019
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion DNW - 15. November 2018
VerkäuferDNW
Datum15. November 2018
ErhaltungVF
Preis
