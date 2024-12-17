GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters". Feder über dem Schild (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: Feder über dem Schild
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht14,75 g
- Durchmesser35 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1/2 Krone
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:330 USD
Auktionspreise (39)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters". Feder über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 110, welches bei Spink für 1.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2005.
Erhaltung
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum17. September 2024
ErhaltungVF
Preis
859 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
12
