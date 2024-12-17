1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters". Feder über dem Schild (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters". Feder über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 110, welches bei Spink für 1.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2005.

