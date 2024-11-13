flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" (Großbritannien, Karl I)

Avers 1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Noble Numismatics Pty Ltd

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht15 g
  • Durchmesser34 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1/2 Krone
  • JahrOhne jahr (1642-1649)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (50)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 7292, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 2.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Februar 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungVF
Preis
204 $
Preis in Auktionswährung 160 GBP
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion Coin Cabinet - 15. Oktober 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
183 $
Preis in Auktionswährung 140 GBP
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion Spink - 26. Juni 2024
VerkäuferSpink
Datum26. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion TimeLine Auctions - 27. Mai 2023
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum27. Mai 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion CNG - 24. Mai 2023
VerkäuferCNG
Datum24. Mai 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion Numimarket - 16. Mai 2023
VerkäuferNumimarket
Datum16. Mai 2023
ErhaltungXF40 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion HARMERS - 30. März 2023
VerkäuferHARMERS
Datum30. März 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion Künker - 22. Februar 2023
VerkäuferKünker
Datum22. Februar 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion Künker - 22. Februar 2023
VerkäuferKünker
Datum22. Februar 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion Spink - 15. Januar 2023
VerkäuferSpink
Datum15. Januar 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion Heritage - 27. Oktober 2022
VerkäuferHeritage
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion CNG - 1. Juni 2022
VerkäuferCNG
Datum1. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. März 2022
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. März 2022
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion DNW - 9. März 2022
VerkäuferDNW
Datum9. März 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion Spink - 18. November 2021
VerkäuferSpink
Datum18. November 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion DNW - 8. September 2021
VerkäuferDNW
Datum8. September 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 2. September 2021
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum2. September 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion Spink - 29. April 2021
VerkäuferSpink
Datum29. April 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion Spink - 29. April 2021
VerkäuferSpink
Datum29. April 2021
ErhaltungG
Preis
Wo zu kaufen?
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Dezember 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
