1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht15 g
- Durchmesser34 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1/2 Krone
- JahrOhne jahr (1642-1649)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 7292, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 2.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Februar 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungVF
Preis
204 $
Preis in Auktionswährung 160 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
183 $
Preis in Auktionswährung 140 GBP
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum27. Mai 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferHeritage
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum2. September 2021
ErhaltungVF
Preis
