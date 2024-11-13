1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 7292, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 2.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Februar 2023.

