GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Farthing Ohne jahr (1625-1649). Clip (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: Clip
Foto von: Stanley Gibbons Baldwin's
Spezifikation
- MetallKupfer
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Farthing
- JahrOhne jahr (1625-1649)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6500 USD
Auktionspreise (4)Variante (4)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) . Clip. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1252, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 12.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.
Erhaltung
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
13208 $
Preis in Auktionswährung 12000 CHF
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum24. September 2015
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte