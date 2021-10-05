flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Farthing Ohne jahr (1625-1649). Clip (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Clip

Avers 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) Clip - Münze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) Clip - Münze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Stanley Gibbons Baldwin's

Spezifikation

  • MetallKupfer
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Farthing
  • JahrOhne jahr (1625-1649)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6500 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) Clip - Münze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (4)Variante (4)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) . Clip. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1252, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 12.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

Erhaltung
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 8. Mai 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
13208 $
Preis in Auktionswährung 12000 CHF
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion St James’s - 5. Oktober 2021
VerkäuferSt James’s
Datum5. Oktober 2021
ErhaltungXF
Preis
4354 $
Preis in Auktionswährung 3200 GBP
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 24. September 2015
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum24. September 2015
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 24. April 2007
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum24. April 2007
ErhaltungXF
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1625Alle Britische MünzenBritische Kupfer MünzenBritische Münzen 1 FarthingNumismatische Auktionen