GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Avers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Classical Numismatic Group, LLC

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht1 g
  • Durchmesser16 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe2 Pence (1/2 Groat)
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:260 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (3)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1164, welches bei Baldwin's of St. James's für 260 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Mai 2017.

Erhaltung
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 17. Juli 2019
VerkäuferCNG
Datum17. Juli 2019
ErhaltungVF
Preis
250 $
Preis in Auktionswährung 250 USD
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 26. September 2018
VerkäuferCNG
Datum26. September 2018
ErhaltungXF
Preis
200 $
Preis in Auktionswährung 200 USD
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 15. Mai 2017
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Mai 2017
ErhaltungXF
Preis
