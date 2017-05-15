2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1164, welches bei Baldwin's of St. James's für 260 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Mai 2017.

Erhaltung XF (2) VF (1)