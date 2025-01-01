flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Silbermünzen 2 Pence (1/2 Groat) von Karl I - Großbritannien

2 Pence (1/2 Groat) 1625

Rose
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)Es gibt eine Umrisse115Ohne jahr (1625-1642)Ohne Umriss09
2 Pence (1/2 Groat) 1625

Zweiter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)Ovales Schild010Ohne jahr (1625-1642)Feder über dem Schild02
2 Pence (1/2 Groat) 1625

Dritter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)03Ohne jahr (1625-1642)Feder über dem Schild01
2 Pence (1/2 Groat) 1625

Vierter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)Ohne Umriss. "CR" geteilt durch Schild19Ohne jahr (1625-1642)Es gibt eine Umrisse. "CR" geteilt durch Schild05Ohne jahr (1625-1642)Ohne "CR"01Ohne jahr (1625-1642)Der Schild ist runder. Ohne Umriss126Ohne jahr (1625-1642)Rand auf der Vorderseite oder auf beiden Seiten126Ohne jahr (1625-1642)(P). (R)016
2 Pence (1/2 Groat) 1625

Fünfter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)01
2 Pence (1/2 Groat) 1642

Siebter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1642-1649)116
2 Pence (1/2 Groat) 1631

Erste Ausgabe von Briot
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1631-1632)042
