GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Silbermünzen 2 Pence (1/2 Groat) von Karl I - Großbritannien
2 Pence (1/2 Groat) 1625Rose
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)Es gibt eine Umrisse115Ohne jahr (1625-1642)Ohne Umriss09
2 Pence (1/2 Groat) 1625Zweiter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)Ovales Schild010Ohne jahr (1625-1642)Feder über dem Schild02
2 Pence (1/2 Groat) 1625Dritter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)03Ohne jahr (1625-1642)Feder über dem Schild01
2 Pence (1/2 Groat) 1625Vierter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)Ohne Umriss. "CR" geteilt durch Schild19Ohne jahr (1625-1642)Es gibt eine Umrisse. "CR" geteilt durch Schild05Ohne jahr (1625-1642)Ohne "CR"01Ohne jahr (1625-1642)Der Schild ist runder. Ohne Umriss126Ohne jahr (1625-1642)Rand auf der Vorderseite oder auf beiden Seiten126Ohne jahr (1625-1642)(P). (R)016
2 Pence (1/2 Groat) 1625Fünfter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)01
2 Pence (1/2 Groat) 1642Siebter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1642-1649)116
2 Pence (1/2 Groat) 1631Erste Ausgabe von Briot
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1631-1632)042
Beliebte Abschnitte