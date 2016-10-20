GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp". Feder über dem Schild (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: Feder über dem Schild
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht1 g
- Durchmesser16 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe2 Pence (1/2 Groat)
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (1)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp". Feder über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 583, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 42 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Oktober 2016.
Erhaltung
