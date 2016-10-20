2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp". Feder über dem Schild (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp". Feder über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 583, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 42 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Oktober 2016.

Erhaltung VF (1)