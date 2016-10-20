flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp". Feder über dem Schild (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Feder über dem Schild

Avers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" Feder über dem Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" Feder über dem Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Fritz Rudolf Künker

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht1 g
  • Durchmesser16 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe2 Pence (1/2 Groat)
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (1)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp". Feder über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 583, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 42 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Oktober 2016.

Erhaltung
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion Künker - 20. Oktober 2016
VerkäuferKünker
Datum20. Oktober 2016
ErhaltungVF
Preis
