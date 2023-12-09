GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose". Es gibt eine Umrisse (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht0,86 g
- Durchmesser16 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe2 Pence (1/2 Groat)
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose". Es gibt eine Umrisse. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 83, welches bei NOONANS für 900 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Oktober 2023.
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum9. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
56 $
Preis in Auktionswährung 45 GBP
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum1. Februar 2020
ErhaltungVF
Preis
