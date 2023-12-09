2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose". Es gibt eine Umrisse (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose". Es gibt eine Umrisse. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 83, welches bei NOONANS für 900 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Oktober 2023.

