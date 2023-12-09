flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose". Es gibt eine Umrisse (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Es gibt eine Umrisse

Avers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" Es gibt eine Umrisse - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" Es gibt eine Umrisse - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Classical Numismatic Group, LLC

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht0,86 g
  • Durchmesser16 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe2 Pence (1/2 Groat)
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:80 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" Es gibt eine Umrisse - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (14)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose". Es gibt eine Umrisse. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 83, welches bei NOONANS für 900 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Oktober 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungVF35 PCGS
Preis
100 $
Preis in Auktionswährung 100 USD
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 19. November 2024
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum19. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion TimeLine Auctions - 9. Dezember 2023
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum9. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
56 $
Preis in Auktionswährung 45 GBP
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion Spink - 24. März 2020
VerkäuferSpink
Datum24. März 2020
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 1. Februar 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum1. Februar 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 2. November 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum2. November 2019
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion Coin Cabinet - 15. Juni 2019
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. Juni 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 3. November 2018
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum3. November 2018
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 3. Juni 2017
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum3. Juni 2017
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 5. November 2016
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum5. November 2016
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion Künker - 20. Oktober 2016
VerkäuferKünker
Datum20. Oktober 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion Künker - 20. Oktober 2016
VerkäuferKünker
Datum20. Oktober 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion Davissons Ltd. - 4. März 2015
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum4. März 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion CNG - 23. Mai 2012
VerkäuferCNG
Datum23. Mai 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Dezember 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
