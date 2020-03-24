2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Es gibt eine Umrisse. "CR" geteilt durch Schild (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Es gibt eine Umrisse. "CR" geteilt durch Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 97094, welches bei Heritage Auctions für 624 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Januar 2022.

Erhaltung AU (2) VF (3) Erhaltung (slab) AU50 (2) Service NGC (2)