2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Avers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Classical Numismatic Group, LLC

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht1 g
  • Durchmesser16 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe2 Pence (1/2 Groat)
  • JahrOhne jahr (1642-1649)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:160 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (15)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1092, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 475 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.

Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 10. September 2025
VerkäuferCNG
Datum10. September 2025
ErhaltungVF
Preis
110 $
Preis in Auktionswährung 110 USD
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
40 $
Preis in Auktionswährung 40 USD
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 13. September 2023
VerkäuferCNG
Datum13. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 14. Juli 2022
VerkäuferNOONANS
Datum14. Juli 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 18. Mai 2022
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 18. Mai 2022
VerkäuferCNG
Datum18. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
VerkäuferCNG
Datum21. April 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 20. Mai 2020
VerkäuferCNG
Datum20. Mai 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 22. April 2020
VerkäuferDNW
Datum22. April 2020
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 26. September 2018
VerkäuferCNG
Datum26. September 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Künker - 20. Oktober 2016
VerkäuferKünker
Datum20. Oktober 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 28. September 2016
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum28. September 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 23. Mai 2012
VerkäuferCNG
Datum23. Mai 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 24. Mai 2006
VerkäuferCNG
Datum24. Mai 2006
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
