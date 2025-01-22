2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1092, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 475 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.

Erhaltung VF (13) F (2) Erhaltung (slab) DETAILS (1) Service PCGS (1)