GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)
Foto von: Classical Numismatic Group, LLC
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht1 g
- Durchmesser16 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe2 Pence (1/2 Groat)
- JahrOhne jahr (1642-1649)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:160 USD
Auktionspreise (15)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1092, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 475 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum28. September 2016
ErhaltungVF
Preis
Wo zu kaufen?
