GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Der Schild ist runder. Ohne Umriss (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Der Schild ist runder. Ohne Umriss

Avers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" Der Schild ist runder Ohne Umriss - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" Der Schild ist runder Ohne Umriss - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Classical Numismatic Group, LLC

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht1 g
  • Durchmesser16 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe2 Pence (1/2 Groat)
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:130 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" Der Schild ist runder Ohne Umriss - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (25)Variante (6)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Der Schild ist runder. Ohne Umriss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 37046, welches bei Stack's Bowers für 550 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Januar 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 2. Oktober 2025
VerkäuferCNG
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
80 $
Preis in Auktionswährung 80 USD
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
120 $
Preis in Auktionswährung 120 USD
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 5. April 2023
VerkäuferNOONANS
Datum5. April 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2023
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2023
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 10. September 2022
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum10. September 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 29. Mai 2022
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum29. Mai 2022
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 18. Mai 2022
VerkäuferCNG
Datum18. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
VerkäuferCNG
Datum21. April 2021
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
VerkäuferCNG
Datum21. April 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
VerkäuferCNG
Datum21. April 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 9. September 2019
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum9. September 2019
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 26. September 2018
VerkäuferCNG
Datum26. September 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 27. Juni 2018
VerkäuferCNG
Datum27. Juni 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 25. November 2017
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum25. November 2017
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 30. Oktober 2017
VerkäuferSpink
Datum30. Oktober 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Agora - 22. August 2017
VerkäuferAgora
Datum22. August 2017
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 18. Januar 2017
VerkäuferCNG
Datum18. Januar 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Künker - 20. Oktober 2016
VerkäuferKünker
Datum20. Oktober 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 26. September 2016
VerkäuferSpink
Datum26. September 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Agora - 20. September 2016
VerkäuferAgora
Datum20. September 2016
ErhaltungVF
Preis
Wo zu kaufen?
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
