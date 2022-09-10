2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Der Schild ist runder. Ohne Umriss (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Der Schild ist runder. Ohne Umriss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 37046, welches bei Stack's Bowers für 550 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Januar 2025.

