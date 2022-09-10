GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Der Schild ist runder. Ohne Umriss (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: Der Schild ist runder. Ohne Umriss
Foto von: Classical Numismatic Group, LLC
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht1 g
- Durchmesser16 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe2 Pence (1/2 Groat)
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:130 USD
Auktionspreise (25)Variante (6)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Der Schild ist runder. Ohne Umriss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 37046, welches bei Stack's Bowers für 550 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Januar 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
