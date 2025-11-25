flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose". Ohne Umriss (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Ohne Umriss

Avers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" Ohne Umriss - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" Ohne Umriss - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Heritage Auctions

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht0,86 g
  • Durchmesser16 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe2 Pence (1/2 Groat)
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:190 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" Ohne Umriss - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (9)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose". Ohne Umriss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1686, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 425 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Januar 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion CNG - 10. September 2025
VerkäuferCNG
Datum10. September 2025
ErhaltungVF
Preis
190 $
Preis in Auktionswährung 190 USD
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion Heritage - 8. Juni 2025
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion Heritage - 8. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. Juni 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion Heritage - 8. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. Juni 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
180 $
Preis in Auktionswährung 180 USD
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion CNG - 26. Januar 2023
VerkäuferCNG
Datum26. Januar 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
VerkäuferCNG
Datum21. April 2021
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion CNG - 26. September 2018
VerkäuferCNG
Datum26. September 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 24. September 2015
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum24. September 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion CNG - 6. Juni 2012
VerkäuferCNG
Datum6. Juni 2012
ErhaltungVF
Preis
******
