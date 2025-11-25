2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose". Ohne Umriss (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose". Ohne Umriss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1686, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 425 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Januar 2023.

Erhaltung UNC (1) AU (3) VF (4) F (1) Erhaltung (slab) MS64 (1) AU55 (2) AU50 (1) Service NGC (3) PCGS (1)