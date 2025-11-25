GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose". Ohne Umriss (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: Ohne Umriss
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht0,86 g
- Durchmesser16 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe2 Pence (1/2 Groat)
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Rose". Ohne Umriss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1686, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 425 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Januar 2023.
Service
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum24. September 2015
ErhaltungVF
